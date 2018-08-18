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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2019 17:11
Ребята, заметил тенденцию. Новострои стали меняться в моде очень быстро. То есть, то, что еще пару лет назад было типа стильно (например разные квадраты на фасаде и т д) сейчас уже выглядит очень дешево. Доходит до того, на рендере ты покупаешь типа модный дом, а через два года получаешь то что уже не выглядит круто. Поэтому, обращайте внимание в первую очередь на технические характеристики, а не на фасады, мопы и т д, это быстротечно и вы это уже сейчас должны замечать
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Kostia
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Додано: Вів 15 жов, 2019 17:19
somilitark написав:
Рынок начинает успокаиваться от неоправданного оптимизма от весенней зелени и сделаем их вместе.
Новостройки потихоньку начинают идти на встречу покупателю,появляются рассрочки,цены уже хоть не растут,но правда и не падают,короче рынок переходит в стадию оптимизм разбился вдребезги,пора понимать,что на горизонте рутина,без доступной ипотеки,без существенного роста экономики,без перспектив на улучшение.
Вот такие пироги малята,но надо не скулить,а думать как выловить рыбку в этой не очень светлой воде
Сказал бы, что сейчас фаза отрицания потенциальными покупателями той реальности, что дно пройдено.
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UA
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Додано: Вів 15 жов, 2019 17:42
Га га га, реально под столом!!
Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))
На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента.
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investorkiev
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Додано: Вів 15 жов, 2019 18:11
investorkiev написав:
Га га га, реально под столом!!
Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))
На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента.
такое возможно только в Украине. Целый премьер собирает совещание как остановить стройку на крыше дома, блл. Нам сдаваться кому то надо. Последний раз было так стыдно когда приделывали украинский флаг на бтр для захвата хулигана на мосту метро.
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hume
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:11
hume написав:
investorkiev написав:
Га га га, реально под столом!!
Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))
На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента.
такое возможно только в Украине. Целый премьер собирает совещание как остановить стройку на крыше дома, блл. Нам сдаваться кому то надо. Последний раз было так стыдно когда приделывали украинский флаг на бтр для захвата хулигана на мосту метро.
Нет, это не стыдно. Это издержки очень слабого государства. Стыдно будет если после всего этого строительство таки продолжится и успешно завершится. Это будет означать, что в принципе украинским государством может вытереть ж*** кто угодно, даже просто какой-то пересичный бычара, купивший сталинку на Майдане и задумавший сделать там себе пристроечку по беспределу.
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airmax78
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:17
Kostia написав:
Ребята, заметил тенденцию. Новострои стали меняться в моде очень быстро. То есть, то, что еще пару лет назад было типа стильно (например разные квадраты на фасаде и т д) сейчас уже выглядит очень дешево. Доходит до того, на рендере ты покупаешь типа модный дом, а через два года получаешь то что уже не выглядит круто. Поэтому, обращайте внимание в первую очередь на технические характеристики, а не на фасады, мопы и т д, это быстротечно и вы это уже сейчас должны замечать
Я уже говорил - сейчас идёт сильный скачек качества новостроев на фоне сильного уменьшения количества новостроев. Это приводит как к росту качества объектов, так и росту цены на них. Навигатор за три копейки продается плохо, зато Республика по 1400 за окружной гребется как гречка на распродаже в АТБ.
И дело не только в фасадах, а и в целом в требованиях к комплексам.
Комфорт Таун лет 5 назад смотрелся ВАУ, а теперь это уже убогость. Республика получше, но дело в том что Республика на момент старта продаж уже была устаревшей. Это проект 2012 года, там только в 4 очереди более менее пофиксили планировки и со следующих очередей пойдет застройка уже прямоугольниками которые сейчас актуальны.
Через пару лет уже и это не будет смотреться.
Сейчас информация становится доступнее, люди выезжают за границу и видят как там живут, люди читают блоги, люди листают ленту в инстаграмах и так далее и видят прекрасное и само собой хотят тоже так. В какой-то момент развитие достигнет пика и тогда уже успокоится всё это.
Я вот смотрю на свой Варшавский+ и понимаю что уже через 5 лет его надо будет начинать продавать ибо он начнет устаревать.
Востаннє редагувалось Santehnik
в Вів 15 жов, 2019 19:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:20
hume написав:
investorkiev написав:
Га га га, реально под столом!!
Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))
На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента.
такое возможно только в Украине. Целый премьер собирает совещание как остановить стройку на крыше дома, блл. Нам сдаваться кому то надо. Последний раз было так стыдно когда приделывали украинский флаг на бтр для захвата хулигана на мосту метро.
Так если набрали зебилов, то че делать? Ищут того кто знает. Технократы:-)
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:26
Это дело чести теперь. И я не понимаю в чем проблема. Оформили решение суда за 2 часа, пришли с исполнителем, выбили дверь, демонтировали все, восстановили. Выставили счет на работы по демонтажу и вывозу мусора и восстановлению. Наложили арест на квартиру в обеспечение иска. Обратили взыскание на квариру, продали с аукциона, возместили расходы городскому бюджету. Вся операция должна занять 2 недели максимум. Кейс показали по всем каналам. Богдан отлично знает как все это делается.
И тогда бы я на следующих выборах проголосовал за СН и Зеленского.
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airmax78
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:43
airmax78 написав:
Это дело чести теперь. И я не понимаю в чем проблема. Оформили решение суда за 2 часа, пришли с исполнителем, выбили дверь, демонтировали все, восстановили. Выставили счет на работы по демонтажу и вывозу мусора и восстановлению. Наложили арест на квартиру в обеспечение иска. Обратили взыскание на квариру, продали с аукциона, возместили расходы городскому бюджету. Вся операция должна занять 2 недели максимум. Кейс показали по всем каналам. Богдан отлично знает как все это делается.
И тогда бы я на следующих выборах проголосовал за СН и Зеленского.
стало ссыкотно строить свой мега-хостел на 6 сотках. А вдруг попаду Премьер-министру на заметку? (((
ЗЫ: это тот суд должен запретить строить балкон, куда Коломойский обращается по Привату? Барышевский?
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investorkiev
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Додано: Вів 15 жов, 2019 19:46
investorkiev написав: airmax78 написав:
Это дело чести теперь. И я не понимаю в чем проблема. Оформили решение суда за 2 часа, пришли с исполнителем, выбили дверь, демонтировали все, восстановили. Выставили счет на работы по демонтажу и вывозу мусора и восстановлению. Наложили арест на квартиру в обеспечение иска. Обратили взыскание на квариру, продали с аукциона, возместили расходы городскому бюджету. Вся операция должна занять 2 недели максимум. Кейс показали по всем каналам. Богдан отлично знает как все это делается.
И тогда бы я на следующих выборах проголосовал за СН и Зеленского.
стало ссыкотно строить свой мега-хостел на 6 сотках. А вдруг попаду Премьер-министру на заметку? (((
ЗЫ: это тот суд должен запретить строить балкон, куда Коломойский обращается по Привату? Барышевский?
До судебной реформы - любой карманный суд (у них он не один). Здесь важно: а) скорость; б) неизбежность и суровость наказания; в)доведение этого вопроса до конца. Грубо говоря - смешать быка с г0вном. Публично. Сделать показательный кейс для всей страны вильнолюдей.
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airmax78
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