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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2030203120322033

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:56

  airmax78 написав:
  hume написав:
  investorkiev написав:Га га га, реально под столом!!
Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))

На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента.

:mrgreen: такое возможно только в Украине. Целый премьер собирает совещание как остановить стройку на крыше дома, блл. Нам сдаваться кому то надо. Последний раз было так стыдно когда приделывали украинский флаг на бтр для захвата хулигана на мосту метро.

Нет, это не стыдно. Это издержки очень слабого государства. Стыдно будет если после всего этого строительство таки продолжится и успешно завершится. Это будет означать, что в принципе украинским государством может вытереть ж*** кто угодно, даже просто какой-то пересичный бычара, купивший сталинку на Майдане и задумавший сделать там себе пристроечку по беспределу.

а єслі єто Богдан?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:00

  flyman написав:а єслі єто Богдан?

Если это Богдан - понять и простить. Богдану можно все. У них мандат от народа Украины на 5 лет. В т.ч. на пристройки халабуд на крышах домов на Майдане. "Все так делают"(с).
airmax78
 
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