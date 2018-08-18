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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2031203220332034>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 19:56

  airmax78 написав:
  hume написав:
  investorkiev написав:Га га га, реально под столом!!
Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))

На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента.

:mrgreen: такое возможно только в Украине. Целый премьер собирает совещание как остановить стройку на крыше дома, блл. Нам сдаваться кому то надо. Последний раз было так стыдно когда приделывали украинский флаг на бтр для захвата хулигана на мосту метро.

Нет, это не стыдно. Это издержки очень слабого государства. Стыдно будет если после всего этого строительство таки продолжится и успешно завершится. Это будет означать, что в принципе украинским государством может вытереть ж*** кто угодно, даже просто какой-то пересичный бычара, купивший сталинку на Майдане и задумавший сделать там себе пристроечку по беспределу.

а єслі єто Богдан?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:00

  flyman написав:а єслі єто Богдан?

Если это Богдан - понять и простить. Богдану можно все. У них мандат от народа Украины на 5 лет. В т.ч. на пристройки халабуд на крышах домов на Майдане. "Все так делают"(с).
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:57

Стандарт ван

сдали наконец стандарт Ван, https://s1.ua/ru/news/70_zhk-standard-o ... t-o-vvode-
Там рядом уже начали лить ТЦ, в котором будет новус и т.д Все удобства под домом, короче. Все для студентов ))) Доминос в доме уже работает и суши полным ходом
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 20:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Щойно МВФ оприлюднив оновлений звіт World Economic Outlook в якому суттєво покращив показники росту ВВП України в 2019-2022 роках.
Старий прогноз по Україні в World Economic Outlook April 2019 (млрд дол):
2018 (попередній розрахунок) - 124,603
2019 (прогноз) - 134,887
2020 (прогноз) - 147,17
2021 (прогноз) - 160,587
2022 (прогноз) - 174,93
2023 (прогноз) - 190,331
2024 (прогноз) - 206,733.
...
Оновлений прогноз по Україні в World Economic Outlook October 2019 (млрд дол):
2018 (факт) - 130,857
2019 (прогноз) - 150,401
2020 (прогноз) - 161,872
2021 (прогноз) - 172,226
2022 (прогноз) - 182,522
2023 (прогноз) - 193,315
2024 (прогноз) - 204,485.


Все верят в РРРАКЕТУ!!!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:01

  investorkiev написав:Щойно МВФ оприлюднив оновлений звіт World Economic Outlook в якому суттєво покращив показники росту ВВП України в 2019-2022 роках.
Старий прогноз по Україні в World Economic Outlook April 2019 (млрд дол):
2018 (попередній розрахунок) - 124,603
2019 (прогноз) - 134,887
2020 (прогноз) - 147,17
2021 (прогноз) - 160,587
2022 (прогноз) - 174,93
2023 (прогноз) - 190,331
2024 (прогноз) - 206,733.
...
Оновлений прогноз по Україні в World Economic Outlook October 2019 (млрд дол):
2018 (факт) - 130,857
2019 (прогноз) - 150,401
2020 (прогноз) - 161,872
2021 (прогноз) - 172,226
2022 (прогноз) - 182,522
2023 (прогноз) - 193,315
2024 (прогноз) - 204,485.


Все верят в РРРАКЕТУ!!!


прогноз став хужээ:
було 2024 (прогноз) - 206,733.
стало 2024 (прогноз) - 204,485.

МБА, йопта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:04

  investorkiev написав:Щойно МВФ оприлюднив оновлений звіт World Economic Outlook в якому суттєво покращив показники росту ВВП України в 2019-2022 роках.
Старий прогноз по Україні в World Economic Outlook April 2019 (млрд дол):
2018 (попередній розрахунок) - 124,603
2019 (прогноз) - 134,887
2020 (прогноз) - 147,17
2021 (прогноз) - 160,587
2022 (прогноз) - 174,93
2023 (прогноз) - 190,331
2024 (прогноз) - 206,733.
...
Оновлений прогноз по Україні в World Economic Outlook October 2019 (млрд дол):
2018 (факт) - 130,857
2019 (прогноз) - 150,401
2020 (прогноз) - 161,872
2021 (прогноз) - 172,226
2022 (прогноз) - 182,522
2023 (прогноз) - 193,315
2024 (прогноз) - 204,485.


Все верят в РРРАКЕТУ!!!


Вижу вы компанийца читаете, это хорошо. Почитайте комментарии где он обьясняет что такое номинальный ввп и рост реального ввп.
А еще про драйверы, почему же будет такоц рост ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:06

  investorkiev написав:
  pirat-d написав:как люди выходят из инвестиции 400куе в киевскую квартиру?
Реально продать эти кв.метры в течении +/- месяца или нужен дисконт процентов в 30 и полгода времени?


читай внимательно - я написал что купили трешку с ремонтом в НЛ за +- эту сумму. Если кто-то купил - значит кто-то продал, логично?

Но не за месяц естественно.


Логично, кто-то продать-то продал за 400куе, но возможно продавал уже года два и реальная себестоимость вложенная в актив 500+ куе
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:08

investorkiev
Если вы не очень разбираетесь в экономике, объясню на примере.

Завод выпускает 100 утюгов, и продает их по 1 грн.
В следующем году завод тоже выпустил 100 утюгов. Но стал их продавать по 1,5

ВВП вырос в номинальном выражении на 50%

Рост ВВП в реальном выражении 0%
Востаннє редагувалось zzzzzz в Вів 15 жов, 2019 21:10, всього редагувалось 2 разів.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:08

  flyman написав:
  investorkiev написав:Щойно МВФ оприлюднив оновлений звіт World Economic Outlook в якому суттєво покращив показники росту ВВП України в 2019-2022 роках.
Старий прогноз по Україні в World Economic Outlook April 2019 (млрд дол):
2018 (попередній розрахунок) - 124,603
2019 (прогноз) - 134,887
2020 (прогноз) - 147,17
2021 (прогноз) - 160,587
2022 (прогноз) - 174,93
2023 (прогноз) - 190,331
2024 (прогноз) - 206,733.
...
Оновлений прогноз по Україні в World Economic Outlook October 2019 (млрд дол):
2018 (факт) - 130,857
2019 (прогноз) - 150,401
2020 (прогноз) - 161,872
2021 (прогноз) - 172,226
2022 (прогноз) - 182,522
2023 (прогноз) - 193,315
2024 (прогноз) - 204,485.


Все верят в РРРАКЕТУ!!!


прогноз став хужээ:
було 2024 (прогноз) - 206,733.
стало 2024 (прогноз) - 204,485.

МБА, йопта

Астронавтов, не интересует 2024 год. В 2024 году они уже будут далеко. Главное что на 2019-2023 пересмотрели в сторону увеличения.
#Ракетанастарте
#Лендлордывизионеры
#Крушатуземун
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:28

  Santehnik написав:
  Kostia написав:Ребята, заметил тенденцию. Новострои стали меняться в моде очень быстро. То есть, то, что еще пару лет назад было типа стильно (например разные квадраты на фасаде и т д) сейчас уже выглядит очень дешево. Доходит до того, на рендере ты покупаешь типа модный дом, а через два года получаешь то что уже не выглядит круто. Поэтому, обращайте внимание в первую очередь на технические характеристики, а не на фасады, мопы и т д, это быстротечно и вы это уже сейчас должны замечать

Я уже говорил - сейчас идёт сильный скачек качества новостроев на фоне сильного уменьшения количества новостроев. Это приводит как к росту качества объектов, так и росту цены на них. Навигатор за три копейки продается плохо, зато Республика по 1400 за окружной гребется как гречка на распродаже в АТБ.
И дело не только в фасадах, а и в целом в требованиях к комплексам.
Комфорт Таун лет 5 назад смотрелся ВАУ, а теперь это уже убогость. Республика получше, но дело в том что Республика на момент старта продаж уже была устаревшей. Это проект 2012 года, там только в 4 очереди более менее пофиксили планировки и со следующих очередей пойдет застройка уже прямоугольниками которые сейчас актуальны.
Через пару лет уже и это не будет смотреться.
Сейчас информация становится доступнее, люди выезжают за границу и видят как там живут, люди читают блоги, люди листают ленту в инстаграмах и так далее и видят прекрасное и само собой хотят тоже так. В какой-то момент развитие достигнет пика и тогда уже успокоится всё это.
Я вот смотрю на свой Варшавский+ и понимаю что уже через 5 лет его надо будет начинать продавать ибо он начнет устаревать.

Навигатор нормально строится и продается, по остальному согласен
Kostia
 
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