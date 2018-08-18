Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Га га га, реально под столом!! Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))
На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента.
такое возможно только в Украине. Целый премьер собирает совещание как остановить стройку на крыше дома, блл. Нам сдаваться кому то надо. Последний раз было так стыдно когда приделывали украинский флаг на бтр для захвата хулигана на мосту метро.
Нет, это не стыдно. Это издержки очень слабого государства. Стыдно будет если после всего этого строительство таки продолжится и успешно завершится. Это будет означать, что в принципе украинским государством может вытереть ж*** кто угодно, даже просто какой-то пересичный бычара, купивший сталинку на Майдане и задумавший сделать там себе пристроечку по беспределу.
а єслі єто Богдан?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Щойно МВФ оприлюднив оновлений звіт World Economic Outlook в якому суттєво покращив показники росту ВВП України в 2019-2022 роках. Старий прогноз по Україні в World Economic Outlook April 2019 (млрд дол): 2018 (попередній розрахунок) - 124,603 2019 (прогноз) - 134,887 2020 (прогноз) - 147,17 2021 (прогноз) - 160,587 2022 (прогноз) - 174,93 2023 (прогноз) - 190,331 2024 (прогноз) - 206,733. ... Оновлений прогноз по Україні в World Economic Outlook October 2019 (млрд дол): 2018 (факт) - 130,857 2019 (прогноз) - 150,401 2020 (прогноз) - 161,872 2021 (прогноз) - 172,226 2022 (прогноз) - 182,522 2023 (прогноз) - 193,315 2024 (прогноз) - 204,485.
investorkiev написав:Щойно МВФ оприлюднив оновлений звіт World Economic Outlook в якому суттєво покращив показники росту ВВП України в 2019-2022 роках. Старий прогноз по Україні в World Economic Outlook April 2019 (млрд дол): 2018 (попередній розрахунок) - 124,603 2019 (прогноз) - 134,887 2020 (прогноз) - 147,17 2021 (прогноз) - 160,587 2022 (прогноз) - 174,93 2023 (прогноз) - 190,331 2024 (прогноз) - 206,733. ... Оновлений прогноз по Україні в World Economic Outlook October 2019 (млрд дол): 2018 (факт) - 130,857 2019 (прогноз) - 150,401 2020 (прогноз) - 161,872 2021 (прогноз) - 172,226 2022 (прогноз) - 182,522 2023 (прогноз) - 193,315 2024 (прогноз) - 204,485.
Все верят в РРРАКЕТУ!!!
прогноз став хужээ: було 2024 (прогноз) - 206,733. стало 2024 (прогноз) - 204,485.
МБА, йопта
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:Щойно МВФ оприлюднив оновлений звіт World Economic Outlook в якому суттєво покращив показники росту ВВП України в 2019-2022 роках. Старий прогноз по Україні в World Economic Outlook April 2019 (млрд дол): 2018 (попередній розрахунок) - 124,603 2019 (прогноз) - 134,887 2020 (прогноз) - 147,17 2021 (прогноз) - 160,587 2022 (прогноз) - 174,93 2023 (прогноз) - 190,331 2024 (прогноз) - 206,733. ... Оновлений прогноз по Україні в World Economic Outlook October 2019 (млрд дол): 2018 (факт) - 130,857 2019 (прогноз) - 150,401 2020 (прогноз) - 161,872 2021 (прогноз) - 172,226 2022 (прогноз) - 182,522 2023 (прогноз) - 193,315 2024 (прогноз) - 204,485.
Все верят в РРРАКЕТУ!!!
Вижу вы компанийца читаете, это хорошо. Почитайте комментарии где он обьясняет что такое номинальный ввп и рост реального ввп. А еще про драйверы, почему же будет такоц рост ))))
investorkiev написав:Щойно МВФ оприлюднив оновлений звіт World Economic Outlook в якому суттєво покращив показники росту ВВП України в 2019-2022 роках. Старий прогноз по Україні в World Economic Outlook April 2019 (млрд дол): 2018 (попередній розрахунок) - 124,603 2019 (прогноз) - 134,887 2020 (прогноз) - 147,17 2021 (прогноз) - 160,587 2022 (прогноз) - 174,93 2023 (прогноз) - 190,331 2024 (прогноз) - 206,733. ... Оновлений прогноз по Україні в World Economic Outlook October 2019 (млрд дол): 2018 (факт) - 130,857 2019 (прогноз) - 150,401 2020 (прогноз) - 161,872 2021 (прогноз) - 172,226 2022 (прогноз) - 182,522 2023 (прогноз) - 193,315 2024 (прогноз) - 204,485.
Все верят в РРРАКЕТУ!!!
прогноз став хужээ: було 2024 (прогноз) - 206,733. стало 2024 (прогноз) - 204,485.
МБА, йопта
Астронавтов, не интересует 2024 год. В 2024 году они уже будут далеко. Главное что на 2019-2023 пересмотрели в сторону увеличения. #Ракетанастарте #Лендлордывизионеры #Крушатуземун
Kostia написав:Ребята, заметил тенденцию. Новострои стали меняться в моде очень быстро. То есть, то, что еще пару лет назад было типа стильно (например разные квадраты на фасаде и т д) сейчас уже выглядит очень дешево. Доходит до того, на рендере ты покупаешь типа модный дом, а через два года получаешь то что уже не выглядит круто. Поэтому, обращайте внимание в первую очередь на технические характеристики, а не на фасады, мопы и т д, это быстротечно и вы это уже сейчас должны замечать
Я уже говорил - сейчас идёт сильный скачек качества новостроев на фоне сильного уменьшения количества новостроев. Это приводит как к росту качества объектов, так и росту цены на них. Навигатор за три копейки продается плохо, зато Республика по 1400 за окружной гребется как гречка на распродаже в АТБ. И дело не только в фасадах, а и в целом в требованиях к комплексам. Комфорт Таун лет 5 назад смотрелся ВАУ, а теперь это уже убогость. Республика получше, но дело в том что Республика на момент старта продаж уже была устаревшей. Это проект 2012 года, там только в 4 очереди более менее пофиксили планировки и со следующих очередей пойдет застройка уже прямоугольниками которые сейчас актуальны. Через пару лет уже и это не будет смотреться. Сейчас информация становится доступнее, люди выезжают за границу и видят как там живут, люди читают блоги, люди листают ленту в инстаграмах и так далее и видят прекрасное и само собой хотят тоже так. В какой-то момент развитие достигнет пика и тогда уже успокоится всё это. Я вот смотрю на свой Варшавский+ и понимаю что уже через 5 лет его надо будет начинать продавать ибо он начнет устаревать.
Навигатор нормально строится и продается, по остальному согласен