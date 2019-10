Додано: Вів 15 жов, 2019 19:56

airmax78 написав: hume написав: investorkiev написав: Га га га, реально под столом!!

Вы спрашивали что такое дно, товарищи?))



На заметку. Вдруг кому надо шото остановить. Или наоборот, ускорить. Премьер-министр Алексей Гончарук сегодня провел совещание, на котором обсуждали как остановить строительство на крыше дома на Майдане Независимости в центре Киева. Помните ту кучу кирпичей. Все в фейсбуке постили. Похоже, на контроле у президента.

такое возможно только в Украине. Целый премьер собирает совещание как остановить стройку на крыше дома, блл. Нам сдаваться кому то надо. Последний раз было так стыдно когда приделывали украинский флаг на бтр для захвата хулигана на мосту метро.

Нет, это не стыдно. Это издержки очень слабого государства. Стыдно будет если после всего этого строительство таки продолжится и успешно завершится. Это будет означать, что в принципе украинским государством может вытереть ж*** кто угодно, даже просто какой-то пересичный бычара, купивший сталинку на Майдане и задумавший сделать там себе пристроечку по беспределу.

а єслі єто Богдан? а єслі єто Богдан?

