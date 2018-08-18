Santehnik написав:

Kostia написав: Ребята, заметил тенденцию. Новострои стали меняться в моде очень быстро. То есть, то, что еще пару лет назад было типа стильно (например разные квадраты на фасаде и т д) сейчас уже выглядит очень дешево. Доходит до того, на рендере ты покупаешь типа модный дом, а через два года получаешь то что уже не выглядит круто. Поэтому, обращайте внимание в первую очередь на технические характеристики, а не на фасады, мопы и т д, это быстротечно и вы это уже сейчас должны замечать Ребята, заметил тенденцию. Новострои стали меняться в моде очень быстро. То есть, то, что еще пару лет назад было типа стильно (например разные квадраты на фасаде и т д) сейчас уже выглядит очень дешево. Доходит до того, на рендере ты покупаешь типа модный дом, а через два года получаешь то что уже не выглядит круто. Поэтому, обращайте внимание в первую очередь на технические характеристики, а не на фасады, мопы и т д, это быстротечно и вы это уже сейчас должны замечать

Я уже говорил - сейчас идёт сильный скачек качества новостроев на фоне сильного уменьшения количества новостроев. Это приводит как к росту качества объектов, так и росту цены на них. Навигатор за три копейки продается плохо, зато Республика по 1400 за окружной гребется как гречка на распродаже в АТБ.И дело не только в фасадах, а и в целом в требованиях к комплексам.Комфорт Таун лет 5 назад смотрелся ВАУ, а теперь это уже убогость. Республика получше, но дело в том что Республика на момент старта продаж уже была устаревшей. Это проект 2012 года, там только в 4 очереди более менее пофиксили планировки и со следующих очередей пойдет застройка уже прямоугольниками которые сейчас актуальны.Через пару лет уже и это не будет смотреться.Сейчас информация становится доступнее, люди выезжают за границу и видят как там живут, люди читают блоги, люди листают ленту в инстаграмах и так далее и видят прекрасное и само собой хотят тоже так. В какой-то момент развитие достигнет пика и тогда уже успокоится всё это.Я вот смотрю на свой Варшавский+ и понимаю что уже через 5 лет его надо будет начинать продавать ибо он начнет устаревать.