Додано: Вів 15 жов, 2019 21:53

UA написав: somilitark написав: Рынок начинает успокаиваться от неоправданного оптимизма от весенней зелени и сделаем их вместе.

Новостройки потихоньку начинают идти на встречу покупателю,появляются рассрочки,цены уже хоть не растут,но правда и не падают,короче рынок переходит в стадию оптимизм разбился вдребезги,пора понимать,что на горизонте рутина,без доступной ипотеки,без существенного роста экономики,без перспектив на улучшение.



Вот такие пироги малята,но надо не скулить,а думать как выловить рыбку в этой не очень светлой воде Рынок начинает успокаиваться от неоправданного оптимизма от весенней зелени и сделаем их вместе.Новостройки потихоньку начинают идти на встречу покупателю,появляются рассрочки,цены уже хоть не растут,но правда и не падают,короче рынок переходит в стадию оптимизм разбился вдребезги,пора понимать,что на горизонте рутина,без доступной ипотеки,без существенного роста экономики,без перспектив на улучшение.Вот такие пироги малята,но надо не скулить,а думать как выловить рыбку в этой не очень светлой воде

Сказал бы, что сейчас фаза отрицания потенциальными покупателями той реальности, что дно пройдено. Сказал бы, что сейчас фаза отрицания потенциальными покупателями той реальности, что дно пройдено.

Сказали А,говорите и Б,что означает Ваша фраза?Теперь будеттолькодорожать?Моё мнение немного другое. Новострои взвинтили цены,но теперь до них стало доходить,что у людей денег то особо не прибавилось,вот и полезли всякие рассрочки до 5 лет,ровно на срок,который они собираются строить,хотя раньше свободно укладывались в 2 года.Снизились ставки по депо,плюс поделили на 2.5 кол-во банков,полезли очень многие шо немые в арендный бизнес,соответственно повыгребали самый дешёвый шлак,который легко сдаётся за 6000 грн.Дно да,было в 15-17-хх,когда новострои были по 12-15 000 за квадрат,а доллар уже был по 28,но это была форточка возможностей в тот момент,когда все политики говорили,что Дебальцево и Илловайск это разминка перед сухопутным коридором в Крым и девал в 4 раза,это тоже была такая себе отработка ещё большей опы в будущем.Почему сейчас новострои сбрендили по ценам,вот это для меня загадка,вроде и земли в Киеве для застройки скоко хошь,да и преславутая выросшая зряплата рабочих это максимум 10% от сметы строительства,но факт остаётся фактом,цены взвинтили и рухнули продажи,вдруг оказалось,что многое уже построенное конкурирует с поставкой через 3-5 лет.Так что от дна 15-17-хх не оттолкнулись, скорее отпозли,что дальше будет,вот это вопрос,но рейтинг первого и одновременно гаранта стал терять по 10% за квартал,значит одного голого оптимизма и голословных заголовков мало,нас знову кынулы,только некоторые ещё надеяться,на что???