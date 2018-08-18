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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2031203220332034

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:36

  zzzzzz написав:investorkiev
Если вы не очень разбираетесь в экономике, объясню на примере.

Завод выпускает 100 утюгов, и продает их по 1 грн.
В следующем году завод тоже выпустил 100 утюгов. Но стал их продавать по 1,5

ВВП вырос в номинальном выражении на 50%

Рост ВВП в реальном выражении 0%



Зед, вы наверное плохо разбираетесь в сути ситуации.
Но я вам обьясню на примере.

У лендлорда есть Х квартир. Сегодня они стоят по 100 куе. Завтра в связи с подорожанием утюгов, увеличением дивидендов акционерам утюгового завода, премий Топ-менеджерам утюгового торгового дома, зарплат сотрудников и т.д - и ростом ВВП- квартира дорожает до 150куе.

Квартир больше не стало, но лендлорд-визионер продает каждую на 50куе дороже. Снимает сливок на Х*50куе и на РАКЕТЕ улетает в страну вечного лета. Все. Хеппи энд.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:37

Какая такая ракета?!
С чего? Вы посмотрите сколько жилья строиться и сдается. Прошлая ракета 2000 - 2008 происходила при в полтора раза меньшем количестве жилья. Рост если и будет, то аккуратный и постепенный//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:40

  asti написав:Какая такая ракета?!
С чего? Вы посмотрите сколько жилья строиться и сдается. Прошлая ракета 2000 - 2008 происходила при в полтора раза меньшем количестве жилья. Рост если и будет, то аккуратный и постепенный//))


Цифрами ввода в эксплуатацию кв.метров новостроев в Киеве по годам владеете?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:40

  Santehnik написав:
И дело не только в фасадах, а и в целом в требованиях к комплексам.
Комфорт Таун лет 5 назад смотрелся ВАУ, а теперь это уже убогость. Республика получше, но дело в том что Республика на момент старта продаж уже была устаревшей. Это проект 2012 года, там только в 4 очереди более менее пофиксили планировки и со следующих очередей пойдет застройка уже прямоугольниками которые сейчас актуальны.
Через пару лет уже и это не будет смотреться.
Сейчас информация становится доступнее, люди выезжают за границу и видят как там живут, люди читают блоги, люди листают ленту в инстаграмах и так далее и видят прекрасное и само собой хотят тоже так. В какой-то момент развитие достигнет пика и тогда уже успокоится всё это.
[i][i]Я вот смотрю на свой Варшавский+ и понимаю что уже через 5 лет его надо будет начинать продавать ибо о[/i][/i]н начнет устаревать.

Странное суждение. То есть низкоэтажная Республика устарела на момент старта продаж. Наши люди ездят, смотрят как в эвропах строят, а именно мокрый фасад, низкоэтажная застройка, естественно кроме центра. Но варшавский + по 400 квартир в доме без стоянок и паркингов только в будущем начнёт устаревать :D

Пик развития достигнут некоторыми компаниями и отдельными проектами в частности. Низкоэтажная однородная застройка с дворами колодцами, которую проповедует Кан, Сага (Рыбальский) со всевозможными вариантами фасадов. И высотки в центре. Развиваться дальше некуда. До эталона, к сожалению, не дотягивает 90% застройщиков. С бетонными террористами, типа дбк4, аркада, и прочими любителями панельных стен справиться невозможно, тк городская архитектура не понимает своих прямых функций помимо зарабатывания денег.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:51

  Kostia написав:[
Навигатор нормально строится и продается, по остальному согласен

Лакейшн решает.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:52

  Первый написав:
airmax78 написав:Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.

Просим. Гусары будут молчать:-)

Не. Стыдно.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:53

  UA написав:
  somilitark написав:Рынок начинает успокаиваться от неоправданного оптимизма от весенней зелени и сделаем их вместе.
Новостройки потихоньку начинают идти на встречу покупателю,появляются рассрочки,цены уже хоть не растут,но правда и не падают,короче рынок переходит в стадию оптимизм разбился вдребезги,пора понимать,что на горизонте рутина,без доступной ипотеки,без существенного роста экономики,без перспектив на улучшение.

Вот такие пироги малята,но надо не скулить,а думать как выловить рыбку в этой не очень светлой воде 8)

Сказал бы, что сейчас фаза отрицания потенциальными покупателями той реальности, что дно пройдено.

Сказали А,говорите и Б,что означает Ваша фраза?
Теперь будеттолькодорожать?

Моё мнение немного другое. Новострои взвинтили цены,но теперь до них стало доходить,что у людей денег то особо не прибавилось,вот и полезли всякие рассрочки до 5 лет,ровно на срок,который они собираются строить,хотя раньше свободно укладывались в 2 года.
Снизились ставки по депо,плюс поделили на 2.5 кол-во банков,полезли очень многие шо немые в арендный бизнес,соответственно повыгребали самый дешёвый шлак,который легко сдаётся за 6000 грн.
Дно да,было в 15-17-хх,когда новострои были по 12-15 000 за квадрат,а доллар уже был по 28,но это была форточка возможностей в тот момент,когда все политики говорили,что Дебальцево и Илловайск это разминка перед сухопутным коридором в Крым и девал в 4 раза,это тоже была такая себе отработка ещё большей опы в будущем.
Почему сейчас новострои сбрендили по ценам,вот это для меня загадка,вроде и земли в Киеве для застройки скоко хошь,да и преславутая выросшая зряплата рабочих это максимум 10% от сметы строительства,но факт остаётся фактом,цены взвинтили и рухнули продажи,вдруг оказалось,что многое уже построенное конкурирует с поставкой через 3-5 лет.
Так что от дна 15-17-хх не оттолкнулись, скорее отпозли,что дальше будет,вот это вопрос,но рейтинг первого и одновременно гаранта стал терять по 10% за квартал,значит одного голого оптимизма и голословных заголовков мало,нас знову кынулы,только некоторые ещё надеяться,на что??? :shock: :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 21:56

  airmax78 написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.

Просим. Гусары будут молчать:-)

Не. Стыдно.

Да ладно,вон Натаха сказала,что мы её семья,так что положение обязывает,сестре нельзя отказывать,да и другим братьям тоже.
А Ричмонд хоть был или это была фантазия?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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