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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:36
zzzzzz написав:investorkiev
Если вы не очень разбираетесь в экономике, объясню на примере.
Завод выпускает 100 утюгов, и продает их по 1 грн.
В следующем году завод тоже выпустил 100 утюгов. Но стал их продавать по 1,5 ВВП вырос в номинальном выражении на 50% Рост ВВП в реальном выражении 0%
Зед, вы наверное плохо разбираетесь в сути ситуации.
Но я вам обьясню на примере.
У лендлорда есть Х квартир. Сегодня они стоят по 100 куе. Завтра в связи с подорожанием утюгов, увеличением дивидендов акционерам утюгового завода, премий Топ-менеджерам утюгового торгового дома, зарплат сотрудников и т.д - и ростом ВВП- квартира дорожает до 150куе.
Квартир больше не стало, но лендлорд-визионер продает каждую на 50куе дороже. Снимает сливок на Х*50куе и на РАКЕТЕ улетает в страну вечного лета. Все. Хеппи энд.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:37
Какая такая ракета?!
С чего? Вы посмотрите сколько жилья строиться и сдается. Прошлая ракета 2000 - 2008 происходила при в полтора раза меньшем количестве жилья. Рост если и будет, то аккуратный и постепенный//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:40
asti написав:
Какая такая ракета?!
С чего? Вы посмотрите сколько жилья строиться и сдается. Прошлая ракета 2000 - 2008 происходила при в полтора раза меньшем количестве жилья. Рост если и будет, то аккуратный и постепенный//))
Цифрами ввода в эксплуатацию кв.метров новостроев в Киеве по годам владеете?
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investorkiev
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:40
Santehnik написав:
И дело не только в фасадах, а и в целом в требованиях к комплексам.
Комфорт Таун лет 5 назад смотрелся ВАУ, а теперь это уже убогость. Республика получше, но дело в том что Республика на момент старта продаж уже была устаревшей.
Это проект 2012 года, там только в 4 очереди более менее пофиксили планировки и со следующих очередей пойдет застройка уже прямоугольниками которые сейчас актуальны.
Через пару лет уже и это не будет смотреться.Сейчас информация становится доступнее, люди выезжают за границу и видят как там живут, л
юди читают блоги, люди листают ленту в инстаграмах и так далее и видят прекрасное и само собой хотят тоже так. В какой-то момент развитие достигнет пика и тогда уже успокоится всё это.[i][i]Я вот смотрю на свой Варшавский+ и понимаю что уже через 5 лет его надо будет начинать продавать ибо о
[/i][/i]н начнет устаревать.
Странное суждение. То есть низкоэтажная Республика устарела на момент старта продаж. Наши люди ездят, смотрят как в эвропах строят, а именно мокрый фасад, низкоэтажная застройка, естественно кроме центра. Но варшавский + по 400 квартир в доме без стоянок и паркингов только в будущем начнёт устаревать
Пик развития достигнут некоторыми компаниями и отдельными проектами в частности. Низкоэтажная однородная застройка с дворами колодцами, которую проповедует Кан, Сага (Рыбальский) со всевозможными вариантами фасадов. И высотки в центре. Развиваться дальше некуда. До эталона, к сожалению, не дотягивает 90% застройщиков. С бетонными террористами, типа дбк4, аркада, и прочими любителями панельных стен справиться невозможно, тк городская архитектура не понимает своих прямых функций помимо зарабатывания денег.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:51
Kostia написав:
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Навигатор нормально строится и продается, по остальному согласен
Лакейшн решает.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:52
Первый написав:
airmax78 написав:Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.
Просим. Гусары будут молчать:-)
Не. Стыдно.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:53
UA написав: somilitark написав:
Рынок начинает успокаиваться от неоправданного оптимизма от весенней зелени и сделаем их вместе.
Новостройки потихоньку начинают идти на встречу покупателю,появляются рассрочки,цены уже хоть не растут,но правда и не падают,короче рынок переходит в стадию оптимизм разбился вдребезги,пора понимать,что на горизонте рутина,без доступной ипотеки,без существенного роста экономики,без перспектив на улучшение.
Вот такие пироги малята,но надо не скулить,а думать как выловить рыбку в этой не очень светлой воде
Сказал бы, что сейчас фаза отрицания потенциальными покупателями той реальности, что дно пройдено.
Сказали А,говорите и Б,что означает Ваша фраза?
Теперь будеттолькодорожать?
Моё мнение немного другое. Новострои взвинтили цены,но теперь до них стало доходить,что у людей денег то особо не прибавилось,вот и полезли всякие рассрочки до 5 лет,ровно на срок,который они собираются строить,хотя раньше свободно укладывались в 2 года.
Снизились ставки по депо,плюс поделили на 2.5 кол-во банков,полезли очень многие шо немые в арендный бизнес,соответственно повыгребали самый дешёвый шлак,который легко сдаётся за 6000 грн.
Дно да,было в 15-17-хх,когда новострои были по 12-15 000 за квадрат,а доллар уже был по 28,но это была форточка возможностей в тот момент,когда все политики говорили,что Дебальцево и Илловайск это разминка перед сухопутным коридором в Крым и девал в 4 раза,это тоже была такая себе отработка ещё большей опы в будущем.
Почему сейчас новострои сбрендили по ценам,вот это для меня загадка,вроде и земли в Киеве для застройки скоко хошь,да и преславутая выросшая зряплата рабочих это максимум 10% от сметы строительства,но факт остаётся фактом,цены взвинтили и рухнули продажи,вдруг оказалось,что многое уже построенное конкурирует с поставкой через 3-5 лет.
Так что от дна 15-17-хх не оттолкнулись, скорее отпозли,что дальше будет,вот это вопрос,но рейтинг первого и одновременно гаранта стал терять по 10% за квартал,значит одного голого оптимизма и голословных заголовков мало,нас знову кынулы,только некоторые ещё надеяться,на что???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 21:56
airmax78 написав: Первый написав:
airmax78 написав:Очередной нлквд. Не хочу говорить - многие будут критиковать и смеяться.
Просим. Гусары будут молчать:-)
Не. Стыдно.
Да ладно,вон Натаха сказала,что мы её семья,так что положение обязывает,сестре нельзя отказывать,да и другим братьям тоже.
А Ричмонд хоть был или это была фантазия?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 22:00
somilitark написав: airmax78 написав: Первый написав:
Просим. Гусары будут молчать:-)
Не. Стыдно.
Да ладно,вон Натаха сказала,что мы её семья,так что положение обязывает,сестре нельзя отказывать,да и другим братьям тоже.
А Ричмонд хоть был или это была фантазия?
Ричмонд - с глаз долой, из сердца вон. Хорошо что Лун успел его облететь и выложить на сайт - хоть там он останется в своем первозданном виде.
P.S. Трибека сказал еще что родственникам не занимает. Поэтому, конечно, лестно что мы его/ее семья, но сыт этим явно не будешь (и пьян, как уже давно выяснилось, тоже).
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 15 жов, 2019 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 жов, 2019 22:00
hume написав: Kostia написав:
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Навигатор нормально строится и продается, по остальному согласен
Лакейшн решает.
Навигатор по цене Ирпеня,без раскруток от Первого и конфеток в ОП Кана,так что продаваться он будет,плюс его введут в эксплуатацию,что ещё надо для эконома?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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