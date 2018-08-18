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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2019 22:03
Аха-ха-ха это чудесно.
Сегодня на стройку приехали 3 зама Кличка, Непоп, Мандриевский и еще один.
В квартиру их не пустили.
На камеру случайно попал представитель владельца и сказал что все дозвола от ДАБИ он уже передал лысому из ДАБИ, а тем временем сегодня строители продолжают разбирать левое крыло дома крыши и вести работы ))))))))))))))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 жов, 2019 22:14
zzzzzz написав:
Аха-ха-ха это чудесно.
Сегодня на стройку приехали 3 зама Кличка, Непоп, Мандриевский и еще один.
В квартиру их не пустили.
На камеру случайно попал представитель владельца и сказал что все дозвола от ДАБИ он уже передал лысому из ДАБИ, а тем временем сегодня строители продолжают разбирать левое крыло дома крыши и вести работы ))))))))))))))
Одним словом, ни мэрия, на ДАБИ, ни премьер-министр проблему решить не могут.
А я то думал-гадал, чего это вдруг так торопливо созывают Совбез ООН)))
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antey1969
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Додано: Вів 15 жов, 2019 22:19
zzzzzz написав:
Аха-ха-ха это чудесно.
Сегодня на стройку приехали 3 зама Кличка, Непоп, Мандриевский и еще один.
В квартиру их не пустили.
На камеру случайно попал представитель владельца и сказал что все дозвола от ДАБИ он уже передал лысому из ДАБИ, а тем временем сегодня строители продолжают разбирать левое крыло дома крыши и вести работы ))))))))))))))
Это акуенно. Тест на импотенцию. Смотрим за развитием событий.
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airmax78
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Додано: Вів 15 жов, 2019 22:22
airmax78
Владельцу квартиры в Премьеры-министры !!!!
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 жов, 2019 22:25
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Аха-ха-ха это чудесно.
Сегодня на стройку приехали 3 зама Кличка, Непоп, Мандриевский и еще один.
В квартиру их не пустили.
На камеру случайно попал представитель владельца и сказал что все дозвола от ДАБИ он уже передал лысому из ДАБИ, а тем временем сегодня строители продолжают разбирать левое крыло дома крыши и вести работы ))))))))))))))
Это акуенно. Тест на импотенцию. Смотрим за развитием событий.
Делаем ставки.
Надстроит 5 этажей, 3 этажа, вертолетную площадку или открытый ночной ресторан с акустикой долби сурраунд во все стороны?
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antey1969
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Додано: Вів 15 жов, 2019 22:27
antey1969 написав: airmax78 написав: zzzzzz написав:
Аха-ха-ха это чудесно.
Сегодня на стройку приехали 3 зама Кличка, Непоп, Мандриевский и еще один.
В квартиру их не пустили.
На камеру случайно попал представитель владельца и сказал что все дозвола от ДАБИ он уже передал лысому из ДАБИ, а тем временем сегодня строители продолжают разбирать левое крыло дома крыши и вести работы ))))))))))))))
Это акуенно. Тест на импотенцию. Смотрим за развитием событий.
Делаем ставки.
Надстроит 5 этажей, 3 этажа, вертолетную площадку или открытый ночной ресторан с акустикой долби сурраунд во все стороны?
Не, это не патриотично. Там будет офис какого-нибудь патриотического движения, весь фасад надстройки покрасят жовто-блакитным (а еще лучше бордово-черным) и вход только в вишиванках. Бинго!
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investorkiev
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Додано: Вів 15 жов, 2019 22:30
investorkiev
На первом этаже обязательно Космолот
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 15 жов, 2019 22:31
antey1969 написав: zzzzzz написав:
Аха-ха-ха это чудесно.
Сегодня на стройку приехали 3 зама Кличка, Непоп, Мандриевский и еще один.
В квартиру их не пустили.
На камеру случайно попал представитель владельца и сказал что все дозвола от ДАБИ он уже передал лысому из ДАБИ, а тем временем сегодня строители продолжают разбирать левое крыло дома крыши и вести работы ))))))))))))))
Одним словом, ни мэрия, на ДАБИ, ни премьер-министр проблему решить не могут.
А я то думал-гадал, чего это вдруг так торопливо созывают Совбез ООН)))
А в чем собственно проблема.
Законы же надо соблюдать.
Если у него есть разрешение, знач все путем.
Ну вот как со всякими разрешениями на строительство, выданными раньше. Посмотрим, из даби кого-то погонят и посадят, или поговорим и руками разведем.
Чем там мхитаряновские страдания закончились, сделали ему скидку и тишина?
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vano80
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Додано: Вів 15 жов, 2019 22:35
Надеюсь, что у этой истории все-таки будет позитив. Даже если эта тетка вытрет Гончаруком и Ко ж0пу - надеюсь, что законодательство в части самостроев ужесточат.
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airmax78
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Додано: Вів 15 жов, 2019 22:36
zzzzzz написав:investorkiev
На первом этаже обязательно Космолот
Нет, там еще будет заруба с ломбардом за место под солнцем - скорее всего придется ждать результатов стрелки между местными силовыми структурами которые "нипричем")))
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antey1969
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