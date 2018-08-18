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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 20332034203520362037>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:03

Аха-ха-ха это чудесно.

Сегодня на стройку приехали 3 зама Кличка, Непоп, Мандриевский и еще один.
В квартиру их не пустили.
На камеру случайно попал представитель владельца и сказал что все дозвола от ДАБИ он уже передал лысому из ДАБИ, а тем временем сегодня строители продолжают разбирать левое крыло дома крыши и вести работы ))))))))))))))


Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:14

  zzzzzz написав:Аха-ха-ха это чудесно.

Сегодня на стройку приехали 3 зама Кличка, Непоп, Мандриевский и еще один.
В квартиру их не пустили.
На камеру случайно попал представитель владельца и сказал что все дозвола от ДАБИ он уже передал лысому из ДАБИ, а тем временем сегодня строители продолжают разбирать левое крыло дома крыши и вести работы ))))))))))))))

Одним словом, ни мэрия, на ДАБИ, ни премьер-министр проблему решить не могут.
А я то думал-гадал, чего это вдруг так торопливо созывают Совбез ООН)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:19

  zzzzzz написав:Аха-ха-ха это чудесно.

Сегодня на стройку приехали 3 зама Кличка, Непоп, Мандриевский и еще один.
В квартиру их не пустили.
На камеру случайно попал представитель владельца и сказал что все дозвола от ДАБИ он уже передал лысому из ДАБИ, а тем временем сегодня строители продолжают разбирать левое крыло дома крыши и вести работы ))))))))))))))


Это акуенно. Тест на импотенцию. Смотрим за развитием событий.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:22

airmax78

Владельцу квартиры в Премьеры-министры !!!! :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:25

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Аха-ха-ха это чудесно.

Сегодня на стройку приехали 3 зама Кличка, Непоп, Мандриевский и еще один.
В квартиру их не пустили.
На камеру случайно попал представитель владельца и сказал что все дозвола от ДАБИ он уже передал лысому из ДАБИ, а тем временем сегодня строители продолжают разбирать левое крыло дома крыши и вести работы ))))))))))))))


Это акуенно. Тест на импотенцию. Смотрим за развитием событий.

Делаем ставки.
Надстроит 5 этажей, 3 этажа, вертолетную площадку или открытый ночной ресторан с акустикой долби сурраунд во все стороны?
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:27

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Аха-ха-ха это чудесно.

Сегодня на стройку приехали 3 зама Кличка, Непоп, Мандриевский и еще один.
В квартиру их не пустили.
На камеру случайно попал представитель владельца и сказал что все дозвола от ДАБИ он уже передал лысому из ДАБИ, а тем временем сегодня строители продолжают разбирать левое крыло дома крыши и вести работы ))))))))))))))


Это акуенно. Тест на импотенцию. Смотрим за развитием событий.

Делаем ставки.
Надстроит 5 этажей, 3 этажа, вертолетную площадку или открытый ночной ресторан с акустикой долби сурраунд во все стороны?


Не, это не патриотично. Там будет офис какого-нибудь патриотического движения, весь фасад надстройки покрасят жовто-блакитным (а еще лучше бордово-черным) и вход только в вишиванках. Бинго!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:30

investorkiev
На первом этаже обязательно Космолот :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:31

  antey1969 написав:
  zzzzzz написав:Аха-ха-ха это чудесно.

Сегодня на стройку приехали 3 зама Кличка, Непоп, Мандриевский и еще один.
В квартиру их не пустили.
На камеру случайно попал представитель владельца и сказал что все дозвола от ДАБИ он уже передал лысому из ДАБИ, а тем временем сегодня строители продолжают разбирать левое крыло дома крыши и вести работы ))))))))))))))

Одним словом, ни мэрия, на ДАБИ, ни премьер-министр проблему решить не могут.
А я то думал-гадал, чего это вдруг так торопливо созывают Совбез ООН)))


А в чем собственно проблема.
Законы же надо соблюдать. :mrgreen: Если у него есть разрешение, знач все путем.
Ну вот как со всякими разрешениями на строительство, выданными раньше. Посмотрим, из даби кого-то погонят и посадят, или поговорим и руками разведем.
Чем там мхитаряновские страдания закончились, сделали ему скидку и тишина? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Надеюсь, что у этой истории все-таки будет позитив. Даже если эта тетка вытрет Гончаруком и Ко ж0пу - надеюсь, что законодательство в части самостроев ужесточат.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:36

  zzzzzz написав:investorkiev
На первом этаже обязательно Космолот :mrgreen:

Нет, там еще будет заруба с ломбардом за место под солнцем - скорее всего придется ждать результатов стрелки между местными силовыми структурами которые "нипричем")))
antey1969
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