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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2034203520362037>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:37

  airmax78 написав:Надеюсь, что у этой истории все-таки будет позитив. Даже если эта тетка вытрет Гончаруком и Ко ж0пу - надеюсь, что законодательство в части самостроев ужесточат.


Знаете Максим чем закаончиваются все ужесточения ? Тем что увеличиваются суммы взяток :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:39

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Надеюсь, что у этой истории все-таки будет позитив. Даже если эта тетка вытрет Гончаруком и Ко ж0пу - надеюсь, что законодательство в части самостроев ужесточат.


Знаете Максим чем закаончиваются все ужесточения ? Тем что увеличиваются суммы взяток :mrgreen:

А я все-таки верю что строительство остановят и все приведут в первоначальный вид. А если нет - то надо сжечь эту квартиру на***.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 15 жов, 2019 22:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:41

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Надеюсь, что у этой истории все-таки будет позитив. Даже если эта тетка вытрет Гончаруком и Ко ж0пу - надеюсь, что законодательство в части самостроев ужесточат.


Знаете Максим чем закаончиваются все ужесточения ? Тем что увеличиваются суммы взяток :mrgreen:

А я все-таки верю что строительство остановят и все приведут в первоначальный вид.

Может быть.....через пару лет...когда будут решения судов всех уровней )))))))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:52

  airmax78 написав:Надеюсь, что у этой истории все-таки будет позитив. Даже если эта тетка вытрет Гончаруком и Ко ж0пу - надеюсь, что законодательство в части самостроев ужесточат.


Люблю Украину!!

Можно парковаться во втором ряду на Хрещатике.

Можно на крыше дома на Майдане вить гнездо для Карлсона (или строить Космолот).

Можно открыть нелегальную обменку, массажный салон или космолот и платить совсем немного крыше.

Можно заказывать контрабасный пылесос в 2 раза дешевле чем в магазине. А можно поехать на границу и по 50€ за ходку зарабатывать, перевозя лично через границу этот пылесос, цыгарки, аналгин и что там еще возят туда-сюда.

Можно делать странные посты в Фейсбуке и внезапно стать депутатом ВР или даже министром.

Украина - страна возможностей! Верю в Украину!!!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Не, это не патриотично. Там будет офис какого-нибудь патриотического движения, весь фасад надстройки покрасят жовто-блакитным (а еще лучше бордово-черным) и вход только в вишиванках. Бинго!


Помню в конце 2004 года на Большой Арнаутской одна ушлая тетка построила огромный курятник, реально огромный, здание двухэтажное, в плюс получился еще этажа полтора примерно над половиной здания.
Злыдни из бело-голубой мэрии потребовали снести.

Но тетка грамотная, прокачала ситуацию, вывесила над курятником в ноябре 2004 года такой же огромный оранжевый флаг и стала активистом майдана. Естественно после победы революции никто не смог посягнуть на святое. Флаг еще несколько лет висел.
15 лет прошло, так этот курятник огромный и стоит, в самом центре города.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:59

  hume написав:
  Kostia написав:[
Навигатор нормально строится и продается, по остальному согласен

Лакейшн решает.

Вы наверное шутите?)
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Украина в свежем рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (всего 140 стран):
- Уровень развития системы здравоохранения – 101-е место (явное свидетельство вопиющего провала реформы Супрун);
- Уровень развития государственных институтов – 104-е место (явное свидетельство провала всех политических реформ минувших 5-ти лет);
- Показатель макроэкономической стабильности – 133-е место (явное свидетельство провала экономической политики правительства);
- Уровень развития финансовой системы – 136-е место (явное свидетельство тотального провала реформ Гонтаревой и МВФ).

Ну что, успеет взлететь наша РАКЕТА? ;)
investorkiev
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:03

  investorkiev написав:Украина в свежем рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (всего 140 стран):
- Уровень развития системы здравоохранения – 101-е место (явное свидетельство вопиющего провала реформы Супрун);
- Уровень развития государственных институтов – 104-е место (явное свидетельство провала всех политических реформ минувших 5-ти лет);
- Показатель макроэкономической стабильности – 133-е место (явное свидетельство провала экономической политики правительства);
- Уровень развития финансовой системы – 136-е место (явное свидетельство тотального провала реформ Гонтаревой и МВФ).

Ну что, успеет взлететь наша РАКЕТА? ;)

Вообще без вопросов. База низкая. Считайте что из шахтной пусковой установки глубоко под землей стартуете. Главное чтобы электричество не отключили когда люк шахты сдвигать будут перед стартом. А то беда будет. Не завидую космонавтам.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:05

  airmax78 написав:Вообще без вопросов. База низкая. Считайте что из шахтной пусковой установки глубоко под землей стартуете. Главное чтобы электричество не отключили когда люк шахты сдвигать будут перед стартом. А то беда будет. Не завидую космонавтам.


Главное что-бы над пусковой шахтой очередной курятник очередная тётя не построила :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:Украина в свежем рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (всего 140 стран):
- Уровень развития финансовой системы – 136-е место (явное свидетельство тотального провала реформ Гонтаревой и МВФ).

Ну что, успеет взлететь наша РАКЕТА? ;)


Думал, что вы шутите, погуглил, реально 136 место финансовая система, дальше только натуральный обмен бусы на бананы.
Может эти грантоеды из составителей рейтинга издеваются над нами ?
Общее место по всем показателям 85-е, при преступном режиме(тот который Януковича) ценили выше, было 84 место.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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