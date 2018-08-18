Знаете Максим чем закаончиваются все ужесточения ? Тем что увеличиваются суммы взяток
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 жов, 2019 22:37
Знаете Максим чем закаончиваются все ужесточения ? Тем что увеличиваются суммы взяток
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 жов, 2019 22:39
А я все-таки верю что строительство остановят и все приведут в первоначальный вид. А если нет - то надо сжечь эту квартиру на***.
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 15 жов, 2019 22:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 15 жов, 2019 22:41
Может быть.....через пару лет...когда будут решения судов всех уровней )))))))
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 жов, 2019 22:52
Люблю Украину!!
Можно парковаться во втором ряду на Хрещатике.
Можно на крыше дома на Майдане вить гнездо для Карлсона (или строить Космолот).
Можно открыть нелегальную обменку, массажный салон или космолот и платить совсем немного крыше.
Можно заказывать контрабасный пылесос в 2 раза дешевле чем в магазине. А можно поехать на границу и по 50€ за ходку зарабатывать, перевозя лично через границу этот пылесос, цыгарки, аналгин и что там еще возят туда-сюда.
Можно делать странные посты в Фейсбуке и внезапно стать депутатом ВР или даже министром.
Украина - страна возможностей! Верю в Украину!!!
Додано: Вів 15 жов, 2019 22:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Помню в конце 2004 года на Большой Арнаутской одна ушлая тетка построила огромный курятник, реально огромный, здание двухэтажное, в плюс получился еще этажа полтора примерно над половиной здания.
Злыдни из бело-голубой мэрии потребовали снести.
Но тетка грамотная, прокачала ситуацию, вывесила над курятником в ноябре 2004 года такой же огромный оранжевый флаг и стала активистом майдана. Естественно после победы революции никто не смог посягнуть на святое. Флаг еще несколько лет висел.
15 лет прошло, так этот курятник огромный и стоит, в самом центре города.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 15 жов, 2019 22:59
Додано: Вів 15 жов, 2019 22:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Украина в свежем рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (всего 140 стран):
- Уровень развития системы здравоохранения – 101-е место (явное свидетельство вопиющего провала реформы Супрун);
- Уровень развития государственных институтов – 104-е место (явное свидетельство провала всех политических реформ минувших 5-ти лет);
- Показатель макроэкономической стабильности – 133-е место (явное свидетельство провала экономической политики правительства);
- Уровень развития финансовой системы – 136-е место (явное свидетельство тотального провала реформ Гонтаревой и МВФ).
Ну что, успеет взлететь наша РАКЕТА?
Додано: Вів 15 жов, 2019 23:03
Вообще без вопросов. База низкая. Считайте что из шахтной пусковой установки глубоко под землей стартуете. Главное чтобы электричество не отключили когда люк шахты сдвигать будут перед стартом. А то беда будет. Не завидую космонавтам.
Додано: Вів 15 жов, 2019 23:05
Главное что-бы над пусковой шахтой очередной курятник очередная тётя не построила
Живите своим умом!
Додано: Вів 15 жов, 2019 23:09
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Думал, что вы шутите, погуглил, реально 136 место финансовая система, дальше только натуральный обмен бусы на бананы.
Может эти грантоеды из составителей рейтинга издеваются над нами ?
Общее место по всем показателям 85-е, при преступном режиме(тот который Януковича) ценили выше, было 84 место.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
|