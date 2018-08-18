|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 15 жов, 2019 23:14
freeze написав: investorkiev написав:
Украина в свежем рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (всего 140 стран):
- Уровень развития финансовой системы – 136-е место (явное свидетельство тотального провала реформ Гонтаревой и МВФ).
Ну что, успеет взлететь наша РАКЕТА?
Думал, что вы шутите, погуглил, реально 136 место финансовая система, дальше только натуральный обмен бусы на бананы.
Может эти грантоеды из составителей рейтинга издеваются над нами ?
Общее место по всем показателям 85-е, при преступном режиме(тот который Януковича) ценили выше, было 84 место.
Если бы в Украине работали банки, недвижимость просто физически не могла бы так дешево стоить!!
Но бусы- это бусы, а папуасы-папуасы.
В прямом смысле этого слова.
Еще 1-2 года назад полноценная квартира в Киеве возле метро могла быть проинвестирована за 25 бус (зачеркнуто) - айфонов.
Реально, квадратный метр стоил от 1/2 до 2/3 цены айфона.
Слава Украине!
-
investorkiev
-
-
- Повідомлень: 1140
- З нами з: 06.03.19
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 172 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 жов, 2019 23:24
Не знаю я что будет, но последние несколько месяцев, заходить в фейсбук противно. Все постят фоточки с италий, франция, испаний, турции и египті так вообще менеджері низшего звена постят. Машины все поменяли ещё в 18 году. Вот не пойму у всех всё так хорошо или наоборот не на что больше не хватает. Я отдыхать не ездил но прикупил 260 метров готового и ещё 80 метров проинвестировал в новострои. Ну и поменял две машины со старых на новые (недорогие) и то только потому что старые уже банально рассыпались до дыр прогнили.
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 20353
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16659
|2623605
|
Вів 15 жов, 2019 21:01
Frant
|
|8
|8053
|
|
|455
|183991
|
|