RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2034203520362037

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:14

  freeze написав:
investorkiev написав:Украина в свежем рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (всего 140 стран):
- Уровень развития финансовой системы – 136-е место (явное свидетельство тотального провала реформ Гонтаревой и МВФ).

Ну что, успеет взлететь наша РАКЕТА? ;)


Думал, что вы шутите, погуглил, реально 136 место финансовая система, дальше только натуральный обмен бусы на бананы.
Может эти грантоеды из составителей рейтинга издеваются над нами ?
Общее место по всем показателям 85-е, при преступном режиме(тот который Януковича) ценили выше, было 84 место.


Если бы в Украине работали банки, недвижимость просто физически не могла бы так дешево стоить!!
Но бусы- это бусы, а папуасы-папуасы.

В прямом смысле этого слова.

Еще 1-2 года назад полноценная квартира в Киеве возле метро могла быть проинвестирована за 25 бус (зачеркнуто) - айфонов.

Реально, квадратный метр стоил от 1/2 до 2/3 цены айфона.
Слава Украине!
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 06.03.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не знаю я что будет, но последние несколько месяцев, заходить в фейсбук противно. Все постят фоточки с италий, франция, испаний, турции и египті так вообще менеджері низшего звена постят. Машины все поменяли ещё в 18 году. Вот не пойму у всех всё так хорошо или наоборот не на что больше не хватает. Я отдыхать не ездил но прикупил 260 метров готового и ещё 80 метров проинвестировал в новострои. Ну и поменял две машины со старых на новые (недорогие) и то только потому что старые уже банально рассыпались до дыр прогнили.
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20356
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:35

  Оранжевый-хит сезона написав:Не знаю я что будет, но последние несколько месяцев, заходить в фейсбук противно. Все постят фоточки с италий, франция, испаний, турции и египті так вообще менеджері низшего звена постят. Машины все поменяли ещё в 18 году. Вот не пойму у всех всё так хорошо или наоборот не на что больше не хватает. Я отдыхать не ездил но прикупил 260 метров готового и ещё 80 метров проинвестировал в новострои. Ну и поменял две машины со старых на новые (недорогие) и то только потому что старые уже банально рассыпались до дыр прогнили.


Ого, красавчик, молодец!

Какой общий бюджет, вложенный в недвижимость? Я так понимаю это ты говоришь за период с 2016-2019 годы? Тысяч 100? 150? 200?
Какой прирост в капитализации активов на сегодня? +50%? +75%?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 06.03.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:42

  Оранжевый-хит сезона написав:Не знаю я что будет, но последние несколько месяцев, заходить в фейсбук противно. Все постят фоточки с италий, франция, испаний, турции и египті так вообще менеджері низшего звена постят. Машины все поменяли ещё в 18 году. Вот не пойму у всех всё так хорошо или наоборот не на что больше не хватает. Я отдыхать не ездил но прикупил 260 метров готового и ещё 80 метров проинвестировал в новострои. Ну и поменял две машины со старых на новые (недорогие) и то только потому что старые уже банально рассыпались до дыр прогнили.

Я всегда знал, что Уну - ВЕЛИКИЙ. (лег на землю, поставил ногу Уну себе на голову).
airmax78
 
Повідомлень: 32084
З нами з: 25.10.12
Подякував: 819 раз.
Подякували: 3706 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:45

  airmax78 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не знаю я что будет, но последние несколько месяцев, заходить в фейсбук противно. Все постят фоточки с италий, франция, испаний, турции и египті так вообще менеджері низшего звена постят. Машины все поменяли ещё в 18 году. Вот не пойму у всех всё так хорошо или наоборот не на что больше не хватает. Я отдыхать не ездил но прикупил 260 метров готового и ещё 80 метров проинвестировал в новострои. Ну и поменял две машины со старых на новые (недорогие) и то только потому что старые уже банально рассыпались до дыр прогнили.

Я всегда знал, что Уну - ВЕЛИКИЙ. (лег на землю, поставил ногу Уну себе на голову).

Максик, в твоей конторе у секретарше на ресепшене зарплата больше чем у меня. Ездил в Одессу на конференцию, там мой одногодка вспоминал как работал в НР с ЗП 200 000 долларов в год в Киеве. Живёт в панеле недалеко от Медового, зато на старом ренжровере который в салоне покупал)
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20356
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:46

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Не знаю я что будет, но последние несколько месяцев, заходить в фейсбук противно. Все постят фоточки с италий, франция, испаний, турции и египті так вообще менеджері низшего звена постят. Машины все поменяли ещё в 18 году. Вот не пойму у всех всё так хорошо или наоборот не на что больше не хватает. Я отдыхать не ездил но прикупил 260 метров готового и ещё 80 метров проинвестировал в новострои. Ну и поменял две машины со старых на новые (недорогие) и то только потому что старые уже банально рассыпались до дыр прогнили.


Ого, красавчик, молодец!

Какой общий бюджет, вложенный в недвижимость? Я так понимаю это ты говоришь за период с 2016-2019 годы? Тысяч 100? 150? 200?
Какой прирост в капитализации активов на сегодня? +50%? +75%?

вложения всего ничего 128000, удорожание не считал ибо "дурень думкой багатие" но вложение в готовое уже принесло больше 10к
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20356
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:48

  Оранжевый-хит сезона написав:мой одногодка вспоминал как работал в НР с ЗП 200 000 долларов в год в Киеве. Живёт в панеле недалеко от Медового, зато на старом ренжровере который в салоне покупал)


А куда он бабки промотал? Старый рендж и панелька на соломе явно меньше его зарплаты за 1 год?

ЗЫ: Сколько %% инвестиций уже окупилось арендой?
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 06.03.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:52

  investorkiev написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:мой одногодка вспоминал как работал в НР с ЗП 200 000 долларов в год в Киеве. Живёт в панеле недалеко от Медового, зато на старом ренжровере который в салоне покупал)


А куда он бабки промотал? Старый рендж и панелька на соломе явно меньше его зарплаты за 1 год?

ЗЫ: Сколько %% инвестиций уже окупилось арендой?

читай внимательно рейндж брал новым в салоне
больше 10к т.е.
короче то что готовое брал сейчас с падением курса уже больше 12% годовых приносит
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20356
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 жов, 2019 23:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче, одноклассник в свое время взял новый Рендж за примерно 120куе и панельку за 70. На этом годовая зарплата в 200 куе окончилась. На должности он проработал ровно 1 год? Тема как-то не раскрыта
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 06.03.19
Подякував: 49 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2034203520362037
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: investorkiev, proftpd66 і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1664, 1665, 1666
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16659 2623667
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 жов, 2019 21:01
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8055
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183995
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6189)
16.10.2019 00:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.