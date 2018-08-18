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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 15 жов, 2019 23:14
freeze написав: investorkiev написав:
Украина в свежем рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (всего 140 стран):
- Уровень развития финансовой системы – 136-е место (явное свидетельство тотального провала реформ Гонтаревой и МВФ).
Ну что, успеет взлететь наша РАКЕТА?
Думал, что вы шутите, погуглил, реально 136 место финансовая система, дальше только натуральный обмен бусы на бананы.
Может эти грантоеды из составителей рейтинга издеваются над нами ?
Общее место по всем показателям 85-е, при преступном режиме(тот который Януковича) ценили выше, было 84 место.
Если бы в Украине работали банки, недвижимость просто физически не могла бы так дешево стоить!!
Но бусы- это бусы, а папуасы-папуасы.
В прямом смысле этого слова.
Еще 1-2 года назад полноценная квартира в Киеве возле метро могла быть проинвестирована за 25 бус (зачеркнуто) - айфонов.
Реально, квадратный метр стоил от 1/2 до 2/3 цены айфона.
Слава Украине!
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Додано: Вів 15 жов, 2019 23:24
Не знаю я что будет, но последние несколько месяцев, заходить в фейсбук противно. Все постят фоточки с италий, франция, испаний, турции и египті так вообще менеджері низшего звена постят. Машины все поменяли ещё в 18 году. Вот не пойму у всех всё так хорошо или наоборот не на что больше не хватает. Я отдыхать не ездил но прикупил 260 метров готового и ещё 80 метров проинвестировал в новострои. Ну и поменял две машины со старых на новые (недорогие) и то только потому что старые уже банально рассыпались до дыр прогнили.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 15 жов, 2019 23:35
Оранжевый-хит сезона написав:
Не знаю я что будет, но последние несколько месяцев, заходить в фейсбук противно. Все постят фоточки с италий, франция, испаний, турции и египті так вообще менеджері низшего звена постят. Машины все поменяли ещё в 18 году. Вот не пойму у всех всё так хорошо или наоборот не на что больше не хватает. Я отдыхать не ездил но прикупил 260 метров готового и ещё 80 метров проинвестировал в новострои. Ну и поменял две машины со старых на новые (недорогие) и то только потому что старые уже банально рассыпались до дыр прогнили.
Ого, красавчик, молодец!
Какой общий бюджет, вложенный в недвижимость? Я так понимаю это ты говоришь за период с 2016-2019 годы? Тысяч 100? 150? 200?
Какой прирост в капитализации активов на сегодня? +50%? +75%?
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Додано: Вів 15 жов, 2019 23:42
Оранжевый-хит сезона написав:
Не знаю я что будет, но последние несколько месяцев, заходить в фейсбук противно. Все постят фоточки с италий, франция, испаний, турции и египті так вообще менеджері низшего звена постят. Машины все поменяли ещё в 18 году. Вот не пойму у всех всё так хорошо или наоборот не на что больше не хватает. Я отдыхать не ездил но прикупил 260 метров готового и ещё 80 метров проинвестировал в новострои. Ну и поменял две машины со старых на новые (недорогие) и то только потому что старые уже банально рассыпались до дыр прогнили.
Я всегда знал, что Уну - ВЕЛИКИЙ. (лег на землю, поставил ногу Уну себе на голову).
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Додано: Вів 15 жов, 2019 23:45
airmax78 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Не знаю я что будет, но последние несколько месяцев, заходить в фейсбук противно. Все постят фоточки с италий, франция, испаний, турции и египті так вообще менеджері низшего звена постят. Машины все поменяли ещё в 18 году. Вот не пойму у всех всё так хорошо или наоборот не на что больше не хватает. Я отдыхать не ездил но прикупил 260 метров готового и ещё 80 метров проинвестировал в новострои. Ну и поменял две машины со старых на новые (недорогие) и то только потому что старые уже банально рассыпались до дыр прогнили.
Я всегда знал, что Уну - ВЕЛИКИЙ. (лег на землю, поставил ногу Уну себе на голову).
Максик, в твоей конторе у секретарше на ресепшене зарплата больше чем у меня. Ездил в Одессу на конференцию, там мой одногодка вспоминал как работал в НР с ЗП 200 000 долларов в год в Киеве. Живёт в панеле недалеко от Медового, зато на старом ренжровере который в салоне покупал)
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Додано: Вів 15 жов, 2019 23:46
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Не знаю я что будет, но последние несколько месяцев, заходить в фейсбук противно. Все постят фоточки с италий, франция, испаний, турции и египті так вообще менеджері низшего звена постят. Машины все поменяли ещё в 18 году. Вот не пойму у всех всё так хорошо или наоборот не на что больше не хватает. Я отдыхать не ездил но прикупил 260 метров готового и ещё 80 метров проинвестировал в новострои. Ну и поменял две машины со старых на новые (недорогие) и то только потому что старые уже банально рассыпались до дыр прогнили.
Ого, красавчик, молодец!
Какой общий бюджет, вложенный в недвижимость? Я так понимаю это ты говоришь за период с 2016-2019 годы? Тысяч 100? 150? 200?
Какой прирост в капитализации активов на сегодня? +50%? +75%?
вложения всего ничего 128000, удорожание не считал ибо "дурень думкой багатие" но вложение в готовое уже принесло больше 10к
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 15 жов, 2019 23:48
Оранжевый-хит сезона написав:
мой одногодка вспоминал как работал в НР с ЗП 200 000 долларов в год в Киеве. Живёт в панеле недалеко от Медового, зато на старом ренжровере который в салоне покупал)
А куда он бабки промотал? Старый рендж и панелька на соломе явно меньше его зарплаты за 1 год?
ЗЫ: Сколько %% инвестиций уже окупилось арендой?
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Додано: Вів 15 жов, 2019 23:52
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав:
мой одногодка вспоминал как работал в НР с ЗП 200 000 долларов в год в Киеве. Живёт в панеле недалеко от Медового, зато на старом ренжровере который в салоне покупал)
А куда он бабки промотал? Старый рендж и панелька на соломе явно меньше его зарплаты за 1 год?
ЗЫ: Сколько %% инвестиций уже окупилось арендой?
читай внимательно рейндж брал новым в салоне
больше 10к т.е.
короче то что готовое брал сейчас с падением курса уже больше 12% годовых приносит
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Вів 15 жов, 2019 23:54
Короче, одноклассник в свое время взял новый Рендж за примерно 120куе и панельку за 70. На этом годовая зарплата в 200 куе окончилась. На должности он проработал ровно 1 год? Тема как-то не раскрыта
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