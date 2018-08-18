Додано: Вів 15 жов, 2019 23:24

Не знаю я что будет, но последние несколько месяцев, заходить в фейсбук противно. Все постят фоточки с италий, франция, испаний, турции и египті так вообще менеджері низшего звена постят. Машины все поменяли ещё в 18 году. Вот не пойму у всех всё так хорошо или наоборот не на что больше не хватает. Я отдыхать не ездил но прикупил 260 метров готового и ещё 80 метров проинвестировал в новострои. Ну и поменял две машины со старых на новые (недорогие) и то только потому что старые уже банально рассыпались до дыр прогнили.