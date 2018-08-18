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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2019 04:45
барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
А шо такое НР и кому там за какие заслуги при Хфедорыче платили 200куе в год?
Газ вместо посаженной Жюли правильно распределяли?
Заливають що Уноноктій, що Натаха))) Остання, по моєму, взагалі орендує собі квартиру на ПОХу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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