Заливають що Уноноктій, що Натаха))) Остання, по моєму, взагалі орендує собі квартиру на ПОХу.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 04:45
Заливають що Уноноктій, що Натаха))) Остання, по моєму, взагалі орендує собі квартиру на ПОХу.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 16 жов, 2019 06:21
Наташу інтересує чи жонатий і чи в змозі звозить на Мальдіви.
Я ні.
Е - економний.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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