Додано: Сер 16 жов, 2019 06:21

zzzzzz написав: investorkiev написав: Короче, одноклассник в свое время взял новый Рендж за примерно 120куе и панельку за 70. На этом годовая зарплата в 200 куе окончилась. На должности он проработал ровно 1 год? Тема как-то не раскрыта Короче, одноклассник в свое время взял новый Рендж за примерно 120куе и панельку за 70. На этом годовая зарплата в 200 куе окончилась. На должности он проработал ровно 1 год? Тема как-то не раскрыта



Вы оба знатные фантазеры) так придумайте сами ) Вы оба знатные фантазеры) так придумайте сами )

Наташу інтересує чи в змозі звозить на Мальдіви. Наташу інтересує чи в змозі звозить на Мальдіви.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/