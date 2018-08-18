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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2036203720382039>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На подумать:
By area, sales of new homes in Shanghai plummeted 86 percent to 5,000 square metres, while the capital saw a 92 percent plunge to 2,000 sq metre, according to data from Centaline Property.

https://www.scmp.com/business/article/3032030/golden-week-property-sales-plunge-major-chinese-cities-amid-slowing
На фоне этого вы все ещё уверены в «цены ракетой в верх»?
:)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:31

  Понаехал написав:
  flyman написав:Наташу інтересує чи жонатий і чи в змозі звозить на Мальдіви.
Я ні.
Е - економний.

Слушай я вот заметил, что тренд «окружения ковалерками» намечается в целом мире. Ты не одинок в своём порыве.
Наблюдаю уже 4ре случая, когда эмигранты из Индии в США собираются группами по 4-8 человек, открывают юрлицо и как юрлицо берут льготный кредит до 1.5 лома зелени. На эти деньги покупается 4-6 домов в округе IT кампусов под сдачу. Такой подход обеспечивает более дешёвый кредит и страхует их в случае потери визы(не надо срочно продавать в случае отказа в продлении h1- сейчас из прижали и даже жёнам запретили работать, а это минус 60-120к в год в семейный бюджет).
Продумывал такую вариацию своего плана?
Я вот подумываю прибиться к такой группе следующий раз. В моем случае я имею не плохой бенефит- я постоянный резидент в отличии от 85% таких ребят, но стремно из-за приближающегося кризиса.

я ж не в США...
а тут теж не маю свого банка, як ІВК
та й зараз я щось стрємаю брати щось взагалі...
в общем, очкую, бро...

бункер єсть, а далі... ціни КРЖН ракетой ... і відчуття що скоро шухєр знову
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 жов, 2019 07:34, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:34

  flyman написав:я ж не в США...
а тут теж не маю свого банка, як ІВК

Перебирайся к нам :) ты ж IT и тебе просто. Будем под Остином(IT столица Техаса) жильё покупать :)
ПС - вот про «очкую»- то же самое 1 в 1. Китай явно скрывает отток капитала дичайший, что б сделать фейспалм при плохой игре. Но падение продажи недаром и автомобилей - шокирует цифрами. Явно скоро схлопнется. Как бы обычным кризисом обошлось....
Востаннє редагувалось Понаехал в Сер 16 жов, 2019 07:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:35

  Понаехал написав:
  flyman написав:я ж не в США...
а тут теж не маю свого банка, як ІВК

Перебирайся к нам :) ты ж IT и тебе просто. Будем под Остином(IT столица Техаса) жильё покупать :)

лучщє в Європу, до вас як попадеш, то дороги назад нема...
недавно був собєс в Дюсєльдорф 65ойро час контрак на 6 міс...
не взяли...
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 жов, 2019 07:39, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:38

  flyman написав:лучщє в Європу, до вас як попадеш, то дороги назад нема

Дорога есть, но она не интересна становится. Начинаешь смотреть на мир по другому.
Надумаешь - я подскажу как лучше к нам срулить. :)
Особенно если всякие бигдаты да престо видал. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:42

  Понаехал написав:
  flyman написав:лучщє в Європу, до вас як попадеш, то дороги назад нема

Дорога есть, но она не интересна становится. Начинаешь смотреть на мир по другому.
Надумаешь - я подскажу как лучше к нам срулить. :)
Особенно если всякие бигдаты да престо видал. :)

нє, поки що нє відал, но віжу єсть інтєрєс со сторони FAANG, вчора ще й букінг прислав спам, мол давай попробуй к нам в Амстер...
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 жов, 2019 07:42, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:42

  flyman написав:недавно був собєс в Дюсєльдорф 65ойро час контрак на 6 міс...
не взяли...

у нас начального уровня инженер имеет 50к, синьор до 120. Лид до 140. На одного человека на жизнь 60 хватит. Если синьор, не женат и без детей, то около 40к в год отложить можно если экономить. Нафига тебе та немчура? :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:43

  Понаехал написав:
  flyman написав:недавно був собєс в Дюсєльдорф 65ойро час контрак на 6 міс...
не взяли...

у нас начального уровня инженер имеет 50к, синьор до 120. Лид до 140. На одного человека на жизнь 60 хватит. Если синьор, не женат и без детей, то около 40к в год отложить можно если экономить. Нафига тебе та немчура? :)

Прямі рейси Дюсель-Львов, Дюсель-Куйов...Почті на шару... Як з Уінниці до Куйова по врємєні.
А у вас джетлаг окуєнний
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:47

  flyman написав:Прямі рейси Дюсель-Львов, Дюсель-Куйов...Почті на шару... Як з Уінниці до Куйова по врємєні.
А у вас джетлаг окуєнний

Джетлаг не у нас, а у европейцев :-Р
У нас рейс пустили Остин-Франкфурт... но дороговат. Я летаю либо Хьюстон- Фракфурт , либо до NY а там прямой с Киев. Трансатлантический рейс простой- выпил вина и проснулся уже в ЕС :)
Все равно ЕС - это на любителя.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:48

  Понаехал написав:
  flyman написав:недавно був собєс в Дюсєльдорф 65ойро час контрак на 6 міс...
не взяли...

у нас начального уровня инженер имеет 50к, синьор до 120. Лид до 140. На одного человека на жизнь 60 хватит. Если синьор, не женат и без детей, то около 40к в год отложить можно если экономить. Нафига тебе та немчура? :)

ну я тут шото мєжду сінйором-архітєктом-техлідом...
і покащо ще єсть варіанти.. а у вас надо іпошить акі лошадь...
в Європах народ на рослабоні....
60Койро на старт в дойчланді і можна волинить до пенсії потягуючи шнапс...
а у вас начинай з нуля рвати дупу, і по паспорту ти ніхто. а в ЄС я своя людина
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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