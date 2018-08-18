Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Наташу інтересує чи жонатий і чи в змозі звозить на Мальдіви. Я ні. Е - економний.
Слушай я вот заметил, что тренд «окружения ковалерками» намечается в целом мире. Ты не одинок в своём порыве. Наблюдаю уже 4ре случая, когда эмигранты из Индии в США собираются группами по 4-8 человек, открывают юрлицо и как юрлицо берут льготный кредит до 1.5 лома зелени. На эти деньги покупается 4-6 домов в округе IT кампусов под сдачу. Такой подход обеспечивает более дешёвый кредит и страхует их в случае потери визы(не надо срочно продавать в случае отказа в продлении h1- сейчас из прижали и даже жёнам запретили работать, а это минус 60-120к в год в семейный бюджет). Продумывал такую вариацию своего плана? Я вот подумываю прибиться к такой группе следующий раз. В моем случае я имею не плохой бенефит- я постоянный резидент в отличии от 85% таких ребят, но стремно из-за приближающегося кризиса.
я ж не в США... а тут теж не маю свого банка, як ІВК та й зараз я щось стрємаю брати щось взагалі... в общем, очкую, бро...
бункер єсть, а далі... ціни КРЖН ракетой ... і відчуття що скоро шухєр знову
Востаннє редагувалось flyman в Сер 16 жов, 2019 07:34, всього редагувалось 1 раз.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:я ж не в США... а тут теж не маю свого банка, як ІВК
Перебирайся к нам ты ж IT и тебе просто. Будем под Остином(IT столица Техаса) жильё покупать ПС - вот про «очкую»- то же самое 1 в 1. Китай явно скрывает отток капитала дичайший, что б сделать фейспалм при плохой игре. Но падение продажи недаром и автомобилей - шокирует цифрами. Явно скоро схлопнется. Как бы обычным кризисом обошлось....
Востаннє редагувалось Понаехал в Сер 16 жов, 2019 07:36, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:недавно був собєс в Дюсєльдорф 65ойро час контрак на 6 міс... не взяли...
у нас начального уровня инженер имеет 50к, синьор до 120. Лид до 140. На одного человека на жизнь 60 хватит. Если синьор, не женат и без детей, то около 40к в год отложить можно если экономить. Нафига тебе та немчура?
flyman написав:недавно був собєс в Дюсєльдорф 65ойро час контрак на 6 міс... не взяли...
у нас начального уровня инженер имеет 50к, синьор до 120. Лид до 140. На одного человека на жизнь 60 хватит. Если синьор, не женат и без детей, то около 40к в год отложить можно если экономить. Нафига тебе та немчура?
Прямі рейси Дюсель-Львов, Дюсель-Куйов...Почті на шару... Як з Уінниці до Куйова по врємєні. А у вас джетлаг окуєнний
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:Прямі рейси Дюсель-Львов, Дюсель-Куйов...Почті на шару... Як з Уінниці до Куйова по врємєні. А у вас джетлаг окуєнний
Джетлаг не у нас, а у европейцев :-Р У нас рейс пустили Остин-Франкфурт... но дороговат. Я летаю либо Хьюстон- Фракфурт , либо до NY а там прямой с Киев. Трансатлантический рейс простой- выпил вина и проснулся уже в ЕС Все равно ЕС - это на любителя.
flyman написав:недавно був собєс в Дюсєльдорф 65ойро час контрак на 6 міс... не взяли...
у нас начального уровня инженер имеет 50к, синьор до 120. Лид до 140. На одного человека на жизнь 60 хватит. Если синьор, не женат и без детей, то около 40к в год отложить можно если экономить. Нафига тебе та немчура?
ну я тут шото мєжду сінйором-архітєктом-техлідом... і покащо ще єсть варіанти.. а у вас надо іпошить акі лошадь... в Європах народ на рослабоні.... 60Койро на старт в дойчланді і можна волинить до пенсії потягуючи шнапс... а у вас начинай з нуля рвати дупу, і по паспорту ти ніхто. а в ЄС я своя людина
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/