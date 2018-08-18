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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2036203720382039

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:51

  flyman написав:ну я тут шото мєжду сінйором-архітєктом-техлідом...
і покащо ще єсть варіанти.. а у вас надо іпошить акі лошадь...
в Європах народ на рослабоні

У нас народ приходит на работу в 9, уходит в 4 ибо детей забирать из школ/садиков. + 1 час работы дома. Трудоголиков не замечал :)
Архитектор/синьор - это хорошо, но по факту в США минусуй одну ступень по уровню. Хороший синьор галеры- это уверенный мидл в США.
Это в ЕС ты всегда чужаком будешь, а в США такой же эмигрант как и все.
ПС возьмёшь себе приличную машину. Вот земляк перебрался - работает в другой фирме в том же БЦ, что и я:
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Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:01

  Понаехал написав:
  flyman написав:ну я тут шото мєжду сінйором-архітєктом-техлідом...
і покащо ще єсть варіанти.. а у вас надо іпошить акі лошадь...
в Європах народ на рослабоні

У нас народ приходит на работу в 9, уходит в 4 ибо детей забирать из школ/садиков. + 1 час работы дома. Трудоголиков не замечал :)
Архитектор/синьор - это хорошо, но по факту в США минусуй одну ступень по уровню. Хороший синьор галеры- это уверенный мидл в США.
Это в ЕС ты всегда чужаком будешь, а в США такой же эмигрант как и все.
ПС возьмёшь себе приличную машину. Вот земляк перебрался - работает в другой фирме в том же БЦ, что и я:
Зображення

от ще великий мінус, я звиклий до громадського транспорту і культура дуповозки міні чужда.
тобто я не уявляю, як я буду пересуватися по ваших Омериках
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:05

  flyman написав:от ще великий мінус, я звиклий до громадського транспорту і культура дуповозки міні чужда.
тобто я не уявляю, як я буду пересуватися по ваших Омериках

У нас городской транспорт есть в теории :) я несколько раз в месяц вижу автобусы :)
Но есть рейковый транспорт! :) самая настоящая городская электричка. Могу сфоткать :)
А вообще машина - это все. Без неё не куда. У меня к стати в Киеве даже прав небыло, а тут пришлось сдавать. Месяц потратил, что б научится водить и надрочится с тестом на английском на время. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
А шо такое НР и кому там за какие заслуги при Хфедорыче платили 200куе в год?
Газ вместо посаженной Жюли правильно распределяли?
НР это Hewlett Packard

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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  flyman написав:лучщє в Європу, до вас як попадеш, то дороги назад нема

Дорога есть, но она не интересна становится. Начинаешь смотреть на мир по другому.
Надумаешь - я подскажу как лучше к нам срулить. :)
Особенно если всякие бигдаты да престо видал. :)
Я же говорил что ты не вернёшься уже в Вишневое.

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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:32

  Понаехал написав:
  flyman написав:от ще великий мінус, я звиклий до громадського транспорту і культура дуповозки міні чужда.
тобто я не уявляю, як я буду пересуватися по ваших Омериках

У нас городской транспорт есть в теории :) я несколько раз в месяц вижу автобусы :)
Но есть рейковый транспорт! :) самая настоящая городская электричка. Могу сфоткать :)
А вообще машина - это все. Без неё не куда. У меня к стати в Киеве даже прав небыло, а тут пришлось сдавать. Месяц потратил, что б научится водить и надрочится с тестом на английском на время. :)

ще один мінус, отримавши паспорт тобі прийдеться скізь і завжд думати, а чи вся я доходи завсітив перед податковою US і чи податки всі оплатив.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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