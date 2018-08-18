Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:ну я тут шото мєжду сінйором-архітєктом-техлідом... і покащо ще єсть варіанти.. а у вас надо іпошить акі лошадь... в Європах народ на рослабоні
У нас народ приходит на работу в 9, уходит в 4 ибо детей забирать из школ/садиков. + 1 час работы дома. Трудоголиков не замечал Архитектор/синьор - это хорошо, но по факту в США минусуй одну ступень по уровню. Хороший синьор галеры- это уверенный мидл в США. Это в ЕС ты всегда чужаком будешь, а в США такой же эмигрант как и все. ПС возьмёшь себе приличную машину. Вот земляк перебрался - работает в другой фирме в том же БЦ, что и я:
flyman написав:ну я тут шото мєжду сінйором-архітєктом-техлідом... і покащо ще єсть варіанти.. а у вас надо іпошить акі лошадь... в Європах народ на рослабоні
У нас народ приходит на работу в 9, уходит в 4 ибо детей забирать из школ/садиков. + 1 час работы дома. Трудоголиков не замечал Архитектор/синьор - это хорошо, но по факту в США минусуй одну ступень по уровню. Хороший синьор галеры- это уверенный мидл в США. Это в ЕС ты всегда чужаком будешь, а в США такой же эмигрант как и все. ПС возьмёшь себе приличную машину. Вот земляк перебрался - работает в другой фирме в том же БЦ, что и я:
от ще великий мінус, я звиклий до громадського транспорту і культура дуповозки міні чужда. тобто я не уявляю, як я буду пересуватися по ваших Омериках
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman написав:от ще великий мінус, я звиклий до громадського транспорту і культура дуповозки міні чужда. тобто я не уявляю, як я буду пересуватися по ваших Омериках
У нас городской транспорт есть в теории я несколько раз в месяц вижу автобусы Но есть рейковый транспорт! самая настоящая городская электричка. Могу сфоткать А вообще машина - это все. Без неё не куда. У меня к стати в Киеве даже прав небыло, а тут пришлось сдавать. Месяц потратил, что б научится водить и надрочится с тестом на английском на время.
flyman написав:от ще великий мінус, я звиклий до громадського транспорту і культура дуповозки міні чужда. тобто я не уявляю, як я буду пересуватися по ваших Омериках
У нас городской транспорт есть в теории я несколько раз в месяц вижу автобусы Но есть рейковый транспорт! самая настоящая городская электричка. Могу сфоткать А вообще машина - это все. Без неё не куда. У меня к стати в Киеве даже прав небыло, а тут пришлось сдавать. Месяц потратил, что б научится водить и надрочится с тестом на английском на время.
ще один мінус, отримавши паспорт тобі прийдеться скізь і завжд думати, а чи вся я доходи завсітив перед податковою US і чи податки всі оплатив.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/