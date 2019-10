Додано: Сер 16 жов, 2019 08:01

Понаехал написав: flyman написав: ну я тут шото мєжду сінйором-архітєктом-техлідом...

і покащо ще єсть варіанти.. а у вас надо іпошить акі лошадь...

У нас народ приходит на работу в 9, уходит в 4 ибо детей забирать из школ/садиков. + 1 час работы дома. Трудоголиков не замечал

Архитектор/синьор - это хорошо, но по факту в США минусуй одну ступень по уровню. Хороший синьор галеры- это уверенный мидл в США.

Это в ЕС ты всегда чужаком будешь, а в США такой же эмигрант как и все.

ПС возьмёшь себе приличную машину. Вот земляк перебрался - работает в другой фирме в том же БЦ, что и я:

от ще великий мінус, я звиклий до громадського транспорту і культура дуповозки міні чужда.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/