RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2037203820392040>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 253
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
8%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 253
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 07:51

  flyman написав:ну я тут шото мєжду сінйором-архітєктом-техлідом...
і покащо ще єсть варіанти.. а у вас надо іпошить акі лошадь...
в Європах народ на рослабоні

У нас народ приходит на работу в 9, уходит в 4 ибо детей забирать из школ/садиков. + 1 час работы дома. Трудоголиков не замечал :)
Архитектор/синьор - это хорошо, но по факту в США минусуй одну ступень по уровню. Хороший синьор галеры- это уверенный мидл в США.
Это в ЕС ты всегда чужаком будешь, а в США такой же эмигрант как и все.
ПС возьмёшь себе приличную машину. Вот земляк перебрался - работает в другой фирме в том же БЦ, что и я:
Зображення
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3456
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:01

  Понаехал написав:
  flyman написав:ну я тут шото мєжду сінйором-архітєктом-техлідом...
і покащо ще єсть варіанти.. а у вас надо іпошить акі лошадь...
в Європах народ на рослабоні

У нас народ приходит на работу в 9, уходит в 4 ибо детей забирать из школ/садиков. + 1 час работы дома. Трудоголиков не замечал :)
Архитектор/синьор - это хорошо, но по факту в США минусуй одну ступень по уровню. Хороший синьор галеры- это уверенный мидл в США.
Это в ЕС ты всегда чужаком будешь, а в США такой же эмигрант как и все.
ПС возьмёшь себе приличную машину. Вот земляк перебрался - работает в другой фирме в том же БЦ, что и я:
Зображення

от ще великий мінус, я звиклий до громадського транспорту і культура дуповозки міні чужда.
тобто я не уявляю, як я буду пересуватися по ваших Омериках
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16497
З нами з: 09.03.14
Подякував: 969 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:05

  flyman написав:от ще великий мінус, я звиклий до громадського транспорту і культура дуповозки міні чужда.
тобто я не уявляю, як я буду пересуватися по ваших Омериках

У нас городской транспорт есть в теории :) я несколько раз в месяц вижу автобусы :)
Но есть рейковый транспорт! :) самая настоящая городская электричка. Могу сфоткать :)
А вообще машина - это все. Без неё не куда. У меня к стати в Киеве даже прав небыло, а тут пришлось сдавать. Месяц потратил, что б научится водить и надрочится с тестом на английском на время. :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3456
З нами з: 22.05.16
Подякував: 71 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Оранжевый-хит сезона
А шо такое НР и кому там за какие заслуги при Хфедорыче платили 200куе в год?
Газ вместо посаженной Жюли правильно распределяли?
НР это Hewlett Packard

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20358
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понаехал написав:
  flyman написав:лучщє в Європу, до вас як попадеш, то дороги назад нема

Дорога есть, но она не интересна становится. Начинаешь смотреть на мир по другому.
Надумаешь - я подскажу как лучше к нам срулить. :)
Особенно если всякие бигдаты да престо видал. :)
Я же говорил что ты не вернёшься уже в Вишневое.

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20358
З нами з: 20.04.08
Подякував: 366 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:32

  Понаехал написав:
  flyman написав:от ще великий мінус, я звиклий до громадського транспорту і культура дуповозки міні чужда.
тобто я не уявляю, як я буду пересуватися по ваших Омериках

У нас городской транспорт есть в теории :) я несколько раз в месяц вижу автобусы :)
Но есть рейковый транспорт! :) самая настоящая городская электричка. Могу сфоткать :)
А вообще машина - это все. Без неё не куда. У меня к стати в Киеве даже прав небыло, а тут пришлось сдавать. Месяц потратил, что б научится водить и надрочится с тестом на английском на время. :)

ще один мінус, отримавши паспорт тобі прийдеться скізь і завжд думати, а чи вся я доходи завсітив перед податковою US і чи податки всі оплатив.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16497
З нами з: 09.03.14
Подякував: 969 раз.
Подякували: 996 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 08:57

airmax78
Так Флай тут правий - там все життя треба пахати як бджілка - щоб залишатися на рівні . В Європі захищеність від форсмажорів в рази краща ...
Puente
 
Повідомлень: 1912
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 258 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:11

  somilitark написав:Навигатор по цене Ирпеня, введут в эксплуатацию,что ещё надо для эконома?

Метро, или хотя бы обещание, что оно будет.
hume
 
Повідомлень: 5954
З нами з: 27.12.12
Подякував: 538 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:14

МОДЕРАТОРЫ ВООБЩЕ ЕСТЬ НА ФОРУМЕ?????

  flyman написав:
  Понаехал написав:
  flyman написав:ну я тут шото мєжду сінйором-архітєктом-техлідом...
і покащо ще єсть варіанти.. а у вас надо іпошить акі лошадь...
в Європах народ на рослабоні

У нас народ приходит на работу в 9, уходит в 4 ибо детей забирать из школ/садиков. + 1 час работы дома. Трудоголиков не замечал :)
Архитектор/синьор - это хорошо, но по факту в США минусуй одну ступень по уровню. Хороший синьор галеры- это уверенный мидл в США.
Это в ЕС ты всегда чужаком будешь, а в США такой же эмигрант как и все.
ПС возьмёшь себе приличную машину. Вот земляк перебрался - работает в другой фирме в том же БЦ, что и я:
Зображення

от ще великий мінус, я звиклий до громадського транспорту і культура дуповозки міні чужда.
тобто я не уявляю, як я буду пересуватися по ваших Омериках

посоны воспользуйтесь ЛС и завязывайте флудить
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11020
З нами з: 05.06.13
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1040 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 09:31

  yoggik написав:сдали наконец стандарт Ван, https://s1.ua/ru/news/70_zhk-standard-o ... t-o-vvode-

контакты
+38 (044) 499-29-09
Украина
Киев, Голосеево
Васильковская, 100-А
Израиль
Бней-Брак, Бен Гурион, 1
Бизнес центр B.S.R 2
27 этаж, офис B5
:mrgreen:
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9706
З нами з: 10.06.11
Подякував: 171 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2037203820392040>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1664, 1665, 1666
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16659 2624025
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 жов, 2019 21:01
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8069
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183998
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15353)
16.10.2019 11:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.