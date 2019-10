Додано: Сер 16 жов, 2019 11:42

investorkiev написав: iva64



спасибо за статью!

даже всякие иксперды уже начинают фиксировать старт РАКЕТЫ. Обратите внимание на снижение количества новых комплексов - просто обвал я бы сказал. Это одна из ступеней РАКЕТЫ - дефицит предложения.



Кстати, я не совсем согласен с этими рылами, которые написали статью.



Я вижу что наиболее выросли в цене - эконом и элит (за последние 2-3 года).



Средний ценовой сегмент очень слабо вырос - что котлованы, что готовое. В стране убили средний класс - остались бедные и богатые. А это значит что стабильности в стране не будет - стабильность везде обеспечивает средний класс как раз.

це не старт, це апогей це не старт, це апогей

