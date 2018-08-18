Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Щойно МВФ оприлюднив оновлений звіт World Economic Outlook в якому суттєво покращив показники росту ВВП України в 2019-2022 роках.
Жаль МВФ не рассказал на чей карман пойдёт рост ВВП. Например, на финансирование армии. А то получается, если продолжать боевый действия, то надо урезать пенсии. Денег нет. Или на выплату долгов, которые реструктуризировала Яресько и по которым выплаты зависят от роста ВВП. МВФ не пишет про цены на квартиры)))
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В КИЕВЕ В III КВ. ПРЕВЫСИЛИ ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ
Средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре 2019 года выросла на 15% по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила $1388/кв. м, превысив, таким образом, докризисный уровень 2014 года. "В третьем квартале цены на первичную жилую недвижимость застройщики подняли и в гривнях, и в долларах. Средняя цена по рынку выросла на 7,1% за квартал - до $1388/кв. м, и превысила среднюю по рынку цену на конец 2014 года", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" аналитик девелоперской компании полного цикла City One Development Елена Ширина. По ее данным, росту цен на рынке в третьем квартале 2019 года способствовало продолжение укрепления курса гривни – до 24,2 грн/$ по курсу НБУ. Таким образом, гривня вышла на уровень средины 2016 года, укрепившись с начала года на 13%, при этом цены на первичную жилую недвижимость с начала 2019 года выросли на 15% (на конец сентября 2019 года - $1388/кв. м). "На этом фоне в течение года на рынок выходило все меньше новых ЖК: в первом квартале – старт 16 новых ЖК, во втором – девяти, а в третьем – всего лишь шести", - отметили в City One Development. Как подчеркнула эксперт, чем выше класс ЖК, тем сдержанней была динамика роста цен, так как высокий класс недвижимости традиционно удерживает планку цены независимо от курса и других факторов рынка и менее всего подвержен колебаниям. Так, стоимость 1 кв. м в сегменте "эконом" в сентябре-2019 выросла на 16,8% по сравнению с показателем конца-2018, до $875. В ЖК класса "комфорт" цены за этот период выросли на 15,4%, до $1004, в классе "бизнес" - на 14,6%, до $1770, а самое медленное увеличение цены наблюдалось в классах "элит" и "премиум" - лишь на 5,8%, до $2953. В третьем квартале на рынок не вышел ни один ЖК класса "элит" и "премиум", в классе "эконом" и "комфорт" - лишь по одному, а в классе "бизнес" в третьем квартале рынок пополнился четырьмя новыми проектами, свидетельствуют данные City One Development. https://mpulse.top/news/5da6d9db7240292 ... n_get_more
спасибо за статью! даже всякие иксперды уже начинают фиксировать старт РАКЕТЫ. Обратите внимание на снижение количества новых комплексов - просто обвал я бы сказал. Это одна из ступеней РАКЕТЫ - дефицит предложения.
Кстати, я не совсем согласен с этими рылами, которые написали статью.
Я вижу что наиболее выросли в цене - эконом и элит (за последние 2-3 года).
Средний ценовой сегмент очень слабо вырос - что котлованы, что готовое. В стране убили средний класс - остались бедные и богатые. А это значит что стабильности в стране не будет - стабильность везде обеспечивает средний класс как раз. Вывод? не забываем брать в РАКЕТУ спасательные капсулы для экстренной эвакуации.
спасибо за статью! даже всякие иксперды уже начинают фиксировать старт РАКЕТЫ. Обратите внимание на снижение количества новых комплексов - просто обвал я бы сказал. Это одна из ступеней РАКЕТЫ - дефицит предложения.
Кстати, я не совсем согласен с этими рылами, которые написали статью.
Я вижу что наиболее выросли в цене - эконом и элит (за последние 2-3 года).
Средний ценовой сегмент очень слабо вырос - что котлованы, что готовое. В стране убили средний класс - остались бедные и богатые. А это значит что стабильности в стране не будет - стабильность везде обеспечивает средний класс как раз. Вывод? не забываем брать в РАКЕТУ спасательные капсулы для экстренной эвакуации.
це не старт, це апогей
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
investorkiev написав:не забываем брать в РАКЕТУ спасательные капсулы для экстренной эвакуации.
слабительное что ли?
Серж, на РАКЕТЕ входной билет - хотябы одна инвестиционная однушка на КРЖН. Вы еще можете купить - вон в Медовом вроде осталась однушка на 4 этаже. Но вариантов очень мало, и времени у вас очень мало, если конечно хотите полетать на РАКЕТЕ.
спасибо за статью! даже всякие иксперды уже начинают фиксировать старт РАКЕТЫ. Обратите внимание на снижение количества новых комплексов - просто обвал я бы сказал. Это одна из ступеней РАКЕТЫ - дефицит предложения.
Кстати, я не совсем согласен с этими рылами, которые написали статью.
Я вижу что наиболее выросли в цене - эконом и элит (за последние 2-3 года).
Средний ценовой сегмент очень слабо вырос - что котлованы, что готовое. В стране убили средний класс - остались бедные и богатые. А это значит что стабильности в стране не будет - стабильность везде обеспечивает средний класс как раз. Вывод? не забываем брать в РАКЕТУ спасательные капсулы для экстренной эвакуации.
це не старт, це апогей
Флай, ну какой апогей? Стройки только начинают останавливаться, ВВП в рост идет. Апогей будет когда хотя-бы по ценам с Варшавой сравняемся, это года через два наверное.