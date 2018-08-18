Додано: Сер 16 жов, 2019 11:04

ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В КИЕВЕ В III КВ. ПРЕВЫСИЛИ ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬСредняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре 2019 года выросла на 15% по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила $1388/кв. м, превысив, таким образом, докризисный уровень 2014 года."В третьем квартале цены на первичную жилую недвижимость застройщики подняли и в гривнях, и в долларах. Средняя цена по рынку выросла на 7,1% за квартал - до $1388/кв. м, и превысила среднюю по рынку цену на конец 2014 года", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" аналитик девелоперской компании полного цикла City One Development Елена Ширина. По ее данным, росту цен на рынке в третьем квартале 2019 года способствовало продолжение укрепления курса гривни – до 24,2 грн/$ по курсу НБУ. Таким образом, гривня вышла на уровень средины 2016 года, укрепившись с начала года на 13%, при этом цены на первичную жилую недвижимость с начала 2019 года выросли на 15% (на конец сентября 2019 года - $1388/кв. м). "На этом фоне в течение года на рынок выходило все меньше новых ЖК: в первом квартале – старт 16 новых ЖК, во втором – девяти, а в третьем – всего лишь шести", - отметили в City One Development.Как подчеркнула эксперт, чем выше класс ЖК, тем сдержанней была динамика роста цен, так как высокий класс недвижимости традиционно удерживает планку цены независимо от курса и других факторов рынка и менее всего подвержен колебаниям. Так, стоимость 1 кв. м в сегменте "эконом" в сентябре-2019 выросла на 16,8% по сравнению с показателем конца-2018, до $875. В ЖК класса "комфорт" цены за этот период выросли на 15,4%, до $1004, в классе "бизнес" - на 14,6%, до $1770, а самое медленное увеличение цены наблюдалось в классах "элит" и "премиум" - лишь на 5,8%, до $2953. В третьем квартале на рынок не вышел ни один ЖК класса "элит" и "премиум", в классе "эконом" и "комфорт" - лишь по одному, а в классе "бизнес" в третьем квартале рынок пополнился четырьмя новыми проектами, свидетельствуют данные City One Development.