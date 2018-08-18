Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сейчас, мне кажется, есть смысл обратить внимание на объекты, которые раньше были дико оверпрайсд и на которые многие плевались (вполне обоснованно при запрашиваемом тогда ценнике). Сейчас ситуация изменилась. Например... "Престиж Холл".
airmax78 написав:Сейчас, мне кажется, есть смысл обратить внимание на объекты, которые раньше были дико оверпрайсд и на которые многие плевались (вполне обоснованно при запрашиваемом тогда ценнике). Сейчас ситуация изменилась. Например... "Престиж Холл".
airmax78 написав:Сейчас, мне кажется, есть смысл обратить внимание на объекты, которые раньше были дико оверпрайсд и на которые многие плевались (вполне обоснованно при запрашиваемом тогда ценнике). Сейчас ситуация изменилась. Например... "Престиж Холл".
Фу
Да ладно вам. Вент фасад на месте, сермиля, заполнение газоблок, может только мопы не сильно модные, и плотненько очень (очень, очень)
iva64 написав:ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В КИЕВЕ В III КВ. ПРЕВЫСИЛИ ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ
Средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре 2019 года выросла на 15% по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила $1388/кв. м, превысив, таким образом, докризисный уровень 2014 года. " https://mpulse.top/news/5da6d9db7240292 ... n_get_more
Мне одному кажется, что средняя как то странно завышена
Если и завышена - то ненамного, может на 10%. Дешевле 1куе/метр сейчас только жесткий эконом с поставкой через 2-3 года. И то - дешевле - это не ПА500, а скорее ПА900
airmax78 написав:Сейчас, мне кажется, есть смысл обратить внимание на объекты, которые раньше были дико оверпрайсд и на которые многие плевались (вполне обоснованно при запрашиваемом тогда ценнике). Сейчас ситуация изменилась. Например... "Престиж Холл".
Фу
Да ладно вам. Вент фасад на месте, сермиля, заполнение газоблок, может только мопы не сильно модные, и плотненько очень (очень, очень)
Фуууу недостроеное с краном и котлованом во дворе. Откровенное УГ. Ми же понимаем че там, Если вдруг че то достроят стену? Хуже только на коновальца возле альтер его самонедострой. Вру еще на деловой 2.
investorkiev написав:Если и завышена - то ненамного, может на 10%. Дешевле 1куе/метр сейчас только жесткий эконом с поставкой через 2-3 года. И то - дешевле - это не ПА500, а скорее ПА900
В том то и дело, что речь идёт о предложении первички, то есть от застройщика. Выше 1,5 куе это только центр. Ибеня, включая борщаговки где то от 18 кгрн.
Так, стоимость 1 кв. м в сегменте "эконом" в сентябре-2019 выросла на 16,8% по сравнению с показателем конца-2018, до $875. В ЖК класса "комфорт" цены за этот период выросли на 15,4%, до $1004, в классе "бизнес" - на 14,6%, до $1770, а самое медленное увеличение цены наблюдалось в классах "элит" и "премиум" - лишь на 5,8%, до $2953.