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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2039204020412042>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сейчас, мне кажется, есть смысл обратить внимание на объекты, которые раньше были дико оверпрайсд и на которые многие плевались (вполне обоснованно при запрашиваемом тогда ценнике). Сейчас ситуация изменилась.
Например... "Престиж Холл".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Сейчас, мне кажется, есть смысл обратить внимание на объекты, которые раньше были дико оверпрайсд и на которые многие плевались (вполне обоснованно при запрашиваемом тогда ценнике). Сейчас ситуация изменилась.
Например... "Престиж Холл".

Фу
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:31

  Первый написав:
airmax78 написав:Сейчас, мне кажется, есть смысл обратить внимание на объекты, которые раньше были дико оверпрайсд и на которые многие плевались (вполне обоснованно при запрашиваемом тогда ценнике). Сейчас ситуация изменилась.
Например... "Престиж Холл".

Фу

Да ладно вам. Вент фасад на месте, сермиля, заполнение газоблок, может только мопы не сильно модные, и плотненько очень (очень, очень)
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:35

  Serg-ik написав:
  investorkiev написав:можете купить - вон в Медовом вроде осталась однушка на 4 этаже.

Уж лучше, если для спекуляции или под аренду ( то есть не для себя), в Навигаторе.


Добрый
Поясните, пожалуйста, плюсы?
Промка, метро тоже вроде как не рядом..
yarick26
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:35

  hume написав:
  iva64 написав:ЦЕНЫ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ В КИЕВЕ В III КВ. ПРЕВЫСИЛИ ДОКРИЗИСНЫЙ УРОВЕНЬ

Средняя стоимость предложения 1 кв. м на первичном рынке жилой недвижимости Киева в июле-сентябре 2019 года выросла на 15% по сравнению с уровнем конца 2018 года и составила $1388/кв. м, превысив, таким образом, докризисный уровень 2014 года.
"
https://mpulse.top/news/5da6d9db7240292 ... n_get_more

Мне одному кажется, что средняя как то странно завышена



Если и завышена - то ненамного, может на 10%.
Дешевле 1куе/метр сейчас только жесткий эконом с поставкой через 2-3 года. И то - дешевле - это не ПА500, а скорее ПА900
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:Сейчас, мне кажется, есть смысл обратить внимание на объекты, которые раньше были дико оверпрайсд и на которые многие плевались (вполне обоснованно при запрашиваемом тогда ценнике). Сейчас ситуация изменилась.
Например... "Престиж Холл".

Фу

Да ладно вам. Вент фасад на месте, сермиля, заполнение газоблок, может только мопы не сильно модные, и плотненько очень (очень, очень)


Фуууу недостроеное с краном и котлованом во дворе. Откровенное УГ. Ми же понимаем че там, Если вдруг че то достроят стену?
Хуже только на коновальца возле альтер его самонедострой. Вру еще на деловой 2.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:40

  investorkiev написав:Если и завышена - то ненамного, может на 10%.
Дешевле 1куе/метр сейчас только жесткий эконом с поставкой через 2-3 года. И то - дешевле - это не ПА500, а скорее ПА900

В том то и дело, что речь идёт о предложении первички, то есть от застройщика. Выше 1,5 куе это только центр. Ибеня, включая борщаговки где то от 18 кгрн.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:45

  investorkiev написав:Стройки только начинают останавливаться, ВВП в рост идет. Апогей будет когда хотя-бы по ценам с Варшавой сравняемся, это года через два наверное.

Взаимоисключающие вещи пишите: рост ВВП и остановка строек.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:46

  hume написав:Да ладно вам. Вент фасад на месте, сермиля, заполнение газоблок, может только мопы не сильно модные, и плотненько очень (очень, очень)

А чем газоблок хорош? Я вот думаю, делать ли шумку, тоже газоблок. Не очень хочется быть в курсе личной жизни соседей.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 12:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  investorkiev написав:Если и завышена - то ненамного, может на 10%.
Дешевле 1куе/метр сейчас только жесткий эконом с поставкой через 2-3 года. И то - дешевле - это не ПА500, а скорее ПА900

В том то и дело, что речь идёт о предложении первички, то есть от застройщика. Выше 1,5 куе это только центр. Ибеня, включая борщаговки где то от 18 кгрн.


Так, стоимость 1 кв. м в сегменте "эконом" в сентябре-2019 выросла на 16,8% по сравнению с показателем конца-2018, до $875. В ЖК класса "комфорт" цены за этот период выросли на 15,4%, до $1004, в классе "бизнес" - на 14,6%, до $1770, а самое медленное увеличение цены наблюдалось в классах "элит" и "премиум" - лишь на 5,8%, до $2953.



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