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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2019 12:50
yarick26 написав:
Добрый
Поясните, пожалуйста, плюсы?
Промка, метро тоже вроде как не рядом.
Хвалю "г" , которое сам не куплю
Цена. Первый и главный плюс.
Полуплюсы:
недалеко от дома -круг трамвая, на трамвае утром менее 15 минут до метро Оболонь. Там же Дримтаун 1
800 метров до остановки , откуда можно на Петровку, /Контрактовую или Дорогожичи.
До Сильпо 300 метров.
Жирные минусы и так, думаю, понятны
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:53
Natt написав: hume написав:
Да ладно вам. Вент фасад на месте, сермиля, заполнение газоблок, может только мопы не сильно модные, и плотненько очень (очень, очень)
А чем газоблок хорош? Я вот думаю, делать ли шумку, тоже газоблок. Не очень хочется быть в курсе личной жизни соседей.
Если все печально и ОЧЕНЬ чешется, то договоритесь с соседями и замените стену на полнотелий кирпич.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:54
hume написав: investorkiev написав:
Если и завышена - то ненамного, может на 10%.
Дешевле 1куе/метр сейчас только жесткий эконом с поставкой через 2-3 года. И то - дешевле - это не ПА500, а скорее ПА900
В том то и дело, что речь идёт о предложении первички, то есть от застройщика. Выше 1,5 куе это только центр. Ибеня, включая борщаговки где то от 18 кгрн.
Хьюм, по 18000грн/метр это очень нужно поискать что-бы найти, даже не припомню ничего особо по такой цене. Пару обьектов ДБК-4 разве что.
Ездил год назад на Абрикосовый от КГС - хоть и рядом с Республикой, но ж.па мира, в частном секторе пытаются втулить 3 высотки. Тогда цена была 16000грн (при курсе 27-28), и только забор, даже котлована не было.
Сейчас напряглись и за год выгнали 1 этаж, цена уже 20000 грн при курсе 24,5. Так это в моем понимании самый дешевый обьект должен быть, он уже практически не в черте города. И ждать его минимум 3 года.
Еще самые дешевые - Варшавский, там цен в 18000 грн тоже давно нет. Вон недавно тут купили однуху в В или В+, с поставкой через 2 года, по 900дол/м кажется.
Мисто квитив - 4 очередь с поставкой через 2 года сейчас на котловане 21000 грн (а в первой очереди было по 14000 и все носом воротили). А в 1 км от Миста квитив строится Файна-таун, ПА1500 за метр.
Цены незаметненько уже совершили гиперскачок, до 30 куе обьектов инвестирования нет, сейчас борьба идет за нижнюю планку 40куе (и то сейчас за 40куе можно купить хуже - локация хуже, ждать дольше) чем 1-2 года назад за 30 куе.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 12:57
BIGor написав: investorkiev написав:
Стройки только начинают останавливаться, ВВП в рост идет. Апогей будет когда хотя-бы по ценам с Варшавой сравняемся, это года через два наверное.
Взаимоисключающие вещи пишите: рост ВВП и остановка строек.
почему взаимоисключающие? ВВП не только же из строек состоит.
Да что вам обьяснять - ВВП прямо сейчас растет, а обьем новостроев в конкретном Киеве падает. Это факты.
В 2017 введено 1,7млн кв.м. по Киеву, в 2018 введено 1,25 млн кв.м. по Киеву.
ВВП за 2017 и 2018 год сами найдете и напишите нам?
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:01
Natt написав:А чем газоблок хорош?
Я вот думаю, делать ли шумку, тоже газоблок. Не очень хочется быть в курсе личной жизни соседей.
Он просто лёгкий, а это великолепно. Пилится ножовкой, дрэлька входит как в масло, если нет дрэльки, то дырку можно отвёрткой отколупывать.
Шумка, если для себя, обязательно. Придётся уменьшить комнату на 50-90 мм, при этом розетки перенести. Но зато будет тихо
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:09
Serg-ik написав: yarick26 написав:
Добрый
Поясните, пожалуйста, плюсы?
Промка, метро тоже вроде как не рядом.
Хвалю "г" , которое сам не куплю
Цена. Первый и главный плюс.
Полуплюсы:
недалеко от дома -круг трамвая, на трамвае утром менее 15 минут до метро Оболонь. Там же Дримтаун 1
800 метров до остановки , откуда можно на Петровку, /Контрактовую или Дорогожичи.
До Сильпо 300 метров.
Жирные минусы и так, думаю, понятны
Спасибо
Я увидел что "не для себя" поэтому и спросил
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Додано: Сер 16 жов, 2019 13:18
Вопрос.
При покупке квартиры под сдачу в аренду - какой уровень доходности считаете хорошим?
Я прикидывал и в принципе все крутится около 7-8% годовых. Максимум 9%. И это брутто. Не считая возможных простоев и дополнительных затрат на мелкий ремонт.
Правда считал я новостройки. Если взять вторичку с готовым ремонтом - там может быть чуть выше, но опять же - ненамного, максимум плюс 1% годовых.
Как-то не айс.
Что скажете? Может я что-то не то считаю?
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