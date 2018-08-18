Додано: Сер 16 жов, 2019 12:54

hume написав: investorkiev написав: Если и завышена - то ненамного, может на 10%.

Дешевле 1куе/метр сейчас только жесткий эконом с поставкой через 2-3 года. И то - дешевле - это не ПА500, а скорее ПА900 Если и завышена - то ненамного, может на 10%.Дешевле 1куе/метр сейчас только жесткий эконом с поставкой через 2-3 года. И то - дешевле - это не ПА500, а скорее ПА900

В том то и дело, что речь идёт о предложении первички, то есть от застройщика. Выше 1,5 куе это только центр. Ибеня, включая борщаговки где то от 18 кгрн. В том то и дело, что речь идёт о предложении первички, то есть от застройщика. Выше 1,5 куе это только центр. Ибеня, включая борщаговки где то от 18 кгрн.

Хьюм, по 18000грн/метр это очень нужно поискать что-бы найти, даже не припомню ничего особо по такой цене. Пару обьектов ДБК-4 разве что.Ездил год назад на Абрикосовый от КГС - хоть и рядом с Республикой, но ж.па мира, в частном секторе пытаются втулить 3 высотки. Тогда цена была 16000грн (при курсе 27-28), и только забор, даже котлована не было.Сейчас напряглись и за год выгнали 1 этаж, цена уже 20000 грн при курсе 24,5. Так это в моем понимании самый дешевый обьект должен быть, он уже практически не в черте города. И ждать его минимум 3 года.Еще самые дешевые - Варшавский, там цен в 18000 грн тоже давно нет. Вон недавно тут купили однуху в В или В+, с поставкой через 2 года, по 900дол/м кажется.Мисто квитив - 4 очередь с поставкой через 2 года сейчас на котловане 21000 грн (а в первой очереди было по 14000 и все носом воротили). А в 1 км от Миста квитив строится Файна-таун, ПА1500 за метр.Цены незаметненько уже совершили гиперскачок, до 30 куе обьектов инвестирования нет, сейчас борьба идет за нижнюю планку 40куе (и то сейчас за 40куе можно купить хуже - локация хуже, ждать дольше) чем 1-2 года назад за 30 куе.