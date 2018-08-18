RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2041204220432044>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 13:55

  sinus написав:
  Dimar написав:Вопрос.
При покупке квартиры под сдачу в аренду - какой уровень доходности считаете хорошим?
Я прикидывал и в принципе все крутится около 7-8% годовых. Максимум 9%. И это брутто. Не считая возможных простоев и дополнительных затрат на мелкий ремонт.
Правда считал я новостройки. Если взять вторичку с готовым ремонтом - там может быть чуть выше, но опять же - ненамного, максимум плюс 1% годовых.

Как-то не айс.
Что скажете? Может я что-то не то считаю? :roll:

7%-8% десь так, але це ж залежить від якої цифри рахувати.
Наприклад, придбали ви в нобудові однокімнатну квартиру у 2016-17 році за 40000, зробили ремонт, обставили меблями та побутовою технікою і це все затягло ще 18 тис.
Квартира вам обійшлася в 58 тис.доларів, зараз її риночна ціна 90 тис.доларів.
А здається вона чистими за 550 доларів на місяць.
Так от якщо рахувати від першої суми, то це 11,5% річних.
А якщо від другої,це якби ви зараз придбали, то 7,5% річних.
Але...якщо те, що ви придбали за 90 тис. через рік чи 2 стане коштувати 75 тис.,то який процент прибутку буде?
Отакої, ракети не чекаю :D

А якщо 110К?
airmax78
 
Повідомлень: 32090
З нами з: 25.10.12
Подякував: 819 раз.
Подякували: 3708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:00

  Dimar написав:sinus
Считать надо от суммы вложений, естественно.
Вот и получается, что на сейчас: квартира + ремонт - в лучшем случае получается 7-8% годовых.

ЗЫ. Ремонт с мебелью и техникой за 18 тыс.? Даже если совсем эконом - как-то уж очень мало.

ИМХО нужно ориентироваться на минимум 12% годовых, ну или на перепродажу.

18 тыс - более чем нормально даже не для эконома
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 06.03.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:05

  Первый написав:Если все печально и ОЧЕНЬ чешется, то договоритесь с соседями и замените стену на полнотелий кирпич.
Если соседи брали под аренду, то вряд ли получится. Да и шумку если буду делать, то и потолок тоже, и кухню-гостиную.

  hume написав:
  Natt написав:А чем газоблок хорош? Я вот думаю, делать ли шумку, тоже газоблок. Не очень хочется быть в курсе личной жизни соседей.

Он просто лёгкий, а это великолепно. Пилится ножовкой, дрэлька входит как в масло, если нет дрэльки, то дырку можно отвёрткой отколупывать.

Шумка, если для себя, обязательно. Придётся уменьшить комнату на 50-90 мм, при этом розетки перенести. Но зато будет тихо

Спасибо, тоже больше склоняюсь, чтобы делать, причем не только в комнате. А то живу сейчас как на кроличьей ферме - вокруг молодые парочки. Иногда складывается впечатление, что одни начинают, а остальные подхватывают :lol:

З.Ы. Кстати, самыми востребованными розетками в комнате оказались розетки в оконных откосах. Я туда влепила деревянный подоконник 58 см глубиной, поставила мини гладильную доску из Икеи (настольную), и фен там же. Очень удобно.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 16 жов, 2019 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1300
З нами з: 09.08.15
Подякував: 317 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

если не охота париться, торговаться и тд
то вот:
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-2- ... 50eff18942

купили(без торга) и сразу получаете 8% в долл
kivin
 
Повідомлень: 32
З нами з: 01.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:13

  Dimar написав:sinus
Считать надо от суммы вложений, естественно.
Вот и получается, что на сейчас: квартира + ремонт - в лучшем случае получается 7-8% годовых.

ЗЫ. Ремонт с мебелью и техникой за 18 тыс.? Даже если совсем эконом - как-то уж очень мало.


Дійсно, рахувати треба від суми вкладених грошей, але якщо ті гроші, що були вкладені ніколи не повернуться при продажі, ні через 5, ані через 10 років?
То тоді як будете рахувати ?
Справді ж рахувати скільки ви заробите на квартирі, якщо це робити правильно, треба так:
((Сумма грошей на час продажу інвестиціїї+ гроші за аренду) - (сумма грошей на придбання нерухомості +амортизація квартири )) / кількість років володіння, от тоді ви і отримаєте скільки ви дійсно заробили або втратили.
Востаннє редагувалось sinus в Сер 16 жов, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
sinus
1
 
Повідомлень: 704
З нами з: 06.11.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Natt написав:
  Первый написав:Если все печально и ОЧЕНЬ чешется, то договоритесь с соседями и замените стену на полнотелий кирпич.
Если соседи брали под аренду, то вряд ли получится. Да и шумку если буду делать, то и потолок тоже, и кухню-гостиную.

  hume написав:Спасибо, тоже больше склоняюсь, чтобы делать, причем не только в комнате. А то живу сейчас как на кроличьей ферме - вокруг молодые парочки. Иногда складывается впечатление, что одни начинают, а остальные подхватывают


Вы знаете через несколько лет интенсивность любви неминуемо снизится, поэтому это не будет создавать такую проблему.
Хотя с другой стороны увеличится интенсивность скандалов.
А пенобетон в плане изоляции полное г . Так что если есть возможность и желание надо делать.
Я бы еще и потолок на фиг заизолировал. У соседей сверху одно время жил говорящий попугай, он вставал в пять утра и что то орал возмущенно. Может сдох, зараза, последний год не слышно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13152
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3710 раз.
Подякували: 5427 раз.
 
Профіль
19
2
4
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:18

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 1112463696

А тётя на майдане сегодня продолжает снимать крышу .
Сюр ))))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35710
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3474 раз.
Подякували: 7619 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:18

  kivin написав:если не охота париться, торговаться и тд
то вот:
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-2- ... 50eff18942

купили(без торга) и сразу получаете 8% в долл

за 8% доходности я бы даже с унитаза не слезла бы посмотреть что там.
даже любопытства 8% не вызывает, это как 8 сантиметров. вот 18% (сантиметров) - это уже очень интересно. но, увы....
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 06.03.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:21

  zzzzzz написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967343980312675&id=100011112463696

А тётя на майдане сегодня продолжает снимать крышу .
Сюр ))))

у меня экстаз.
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1153
З нами з: 06.03.19
Подякував: 50 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 14:27

  zzzzzz написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967343980312675&id=100011112463696

А тётя на майдане сегодня продолжает снимать крышу .
Сюр ))))

ниче вы не понимаете
будет все намного красивши, чем раньше, с модным белым балкончиком, на котором можно попивать кофе, поглядывая и поплевывая на Главкиевархитектуру прямо напротив.
sequence
 
Повідомлень: 2957
З нами з: 29.12.15
Подякував: 344 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2041204220432044>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Dimar, investorkiev, kivin і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1665, 1666, 1667
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16661 2624371
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 12:29
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 8077
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 184007
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.