Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Dimar написав:Вопрос. При покупке квартиры под сдачу в аренду - какой уровень доходности считаете хорошим? Я прикидывал и в принципе все крутится около 7-8% годовых. Максимум 9%. И это брутто. Не считая возможных простоев и дополнительных затрат на мелкий ремонт. Правда считал я новостройки. Если взять вторичку с готовым ремонтом - там может быть чуть выше, но опять же - ненамного, максимум плюс 1% годовых.
Как-то не айс. Что скажете? Может я что-то не то считаю?
7%-8% десь так, але це ж залежить від якої цифри рахувати. Наприклад, придбали ви в нобудові однокімнатну квартиру у 2016-17 році за 40000, зробили ремонт, обставили меблями та побутовою технікою і це все затягло ще 18 тис. Квартира вам обійшлася в 58 тис.доларів, зараз її риночна ціна 90 тис.доларів. А здається вона чистими за 550 доларів на місяць. Так от якщо рахувати від першої суми, то це 11,5% річних. А якщо від другої,це якби ви зараз придбали, то 7,5% річних. Але...якщо те, що ви придбали за 90 тис. через рік чи 2 стане коштувати 75 тис.,то який процент прибутку буде? Отакої, ракети не чекаю
Первый написав:Если все печально и ОЧЕНЬ чешется, то договоритесь с соседями и замените стену на полнотелий кирпич.
Если соседи брали под аренду, то вряд ли получится. Да и шумку если буду делать, то и потолок тоже, и кухню-гостиную.
hume написав:
Natt написав:А чем газоблок хорош? Я вот думаю, делать ли шумку, тоже газоблок. Не очень хочется быть в курсе личной жизни соседей.
Он просто лёгкий, а это великолепно. Пилится ножовкой, дрэлька входит как в масло, если нет дрэльки, то дырку можно отвёрткой отколупывать.
Шумка, если для себя, обязательно. Придётся уменьшить комнату на 50-90 мм, при этом розетки перенести. Но зато будет тихо
Спасибо, тоже больше склоняюсь, чтобы делать, причем не только в комнате. А то живу сейчас как на кроличьей ферме - вокруг молодые парочки. Иногда складывается впечатление, что одни начинают, а остальные подхватывают
З.Ы. Кстати, самыми востребованными розетками в комнате оказались розетки в оконных откосах. Я туда влепила деревянный подоконник 58 см глубиной, поставила мини гладильную доску из Икеи (настольную), и фен там же. Очень удобно.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 16 жов, 2019 14:08, всього редагувалось 1 раз.
Dimar написав:sinus Считать надо от суммы вложений, естественно. Вот и получается, что на сейчас: квартира + ремонт - в лучшем случае получается 7-8% годовых.
ЗЫ. Ремонт с мебелью и техникой за 18 тыс.? Даже если совсем эконом - как-то уж очень мало.
Дійсно, рахувати треба від суми вкладених грошей, але якщо ті гроші, що були вкладені ніколи не повернуться при продажі, ні через 5, ані через 10 років? То тоді як будете рахувати ? Справді ж рахувати скільки ви заробите на квартирі, якщо це робити правильно, треба так: ((Сумма грошей на час продажу інвестиціїї+ гроші за аренду) - (сумма грошей на придбання нерухомості +амортизація квартири )) / кількість років володіння, от тоді ви і отримаєте скільки ви дійсно заробили або втратили.
Востаннє редагувалось sinus в Сер 16 жов, 2019 14:19, всього редагувалось 1 раз.
Первый написав:Если все печально и ОЧЕНЬ чешется, то договоритесь с соседями и замените стену на полнотелий кирпич.
Если соседи брали под аренду, то вряд ли получится. Да и шумку если буду делать, то и потолок тоже, и кухню-гостиную.
hume написав:Спасибо, тоже больше склоняюсь, чтобы делать, причем не только в комнате. А то живу сейчас как на кроличьей ферме - вокруг молодые парочки. Иногда складывается впечатление, что одни начинают, а остальные подхватывают
Вы знаете через несколько лет интенсивность любви неминуемо снизится, поэтому это не будет создавать такую проблему. Хотя с другой стороны увеличится интенсивность скандалов. А пенобетон в плане изоляции полное г . Так что если есть возможность и желание надо делать. Я бы еще и потолок на фиг заизолировал. У соседей сверху одно время жил говорящий попугай, он вставал в пять утра и что то орал возмущенно. Может сдох, зараза, последний год не слышно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.