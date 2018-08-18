Додано: Сер 16 жов, 2019 14:35

freeze написав: Вы знаете через несколько лет интенсивность любви неминуемо снизится, поэтому это не будет создавать такую проблему.

Хотя с другой стороны увеличится интенсивность скандалов. Вы знаете через несколько лет интенсивность любви неминуемо снизится, поэтому это не будет создавать такую проблему.Хотя с другой стороны увеличится интенсивность скандалов.

Скандалы слышно ничуть не хуже. Хотя я благодаря скандалу с соседями раззнакомилась. Как-то ночью отношения выясняли, уснуть невозможно, особенно когда с ее стороны уже доходило до ре-фа диез второй октавы. Психанула, пошла к ним, говорю, или милицию вызываю, или ты (ей) идешь со мной пить вино и плакаться в мою жилетку, а ты (ему) заберешь ее через час. Ну через час уже голубки мирно ворковали у меня на кухне. Теперь иногда собираемся поиграть на гитаре и попеть песни (в положенное время, если что), и мне вкусняшки периодически приносят. Оказалось, у них тогда свадьба должна была быть через несколько недель, и такой скандал... Женаты вот теперь кролики))))