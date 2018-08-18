|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Трибека меня пугает.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:35
Скандалы слышно ничуть не хуже. Хотя я благодаря скандалу с соседями раззнакомилась. Как-то ночью отношения выясняли, уснуть невозможно, особенно когда с ее стороны уже доходило до ре-фа диез второй октавы. Психанула, пошла к ним, говорю, или милицию вызываю, или ты (ей) идешь со мной пить вино и плакаться в мою жилетку, а ты (ему) заберешь ее через час. Ну через час уже голубки мирно ворковали у меня на кухне. Теперь иногда собираемся поиграть на гитаре и попеть песни (в положенное время, если что), и мне вкусняшки периодически приносят. Оказалось, у них тогда свадьба должна была быть через несколько недель, и такой скандал... Женаты вот теперь кролики))))
Востаннє редагувалось Natt в Сер 16 жов, 2019 14:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Natt меня тоже пугает.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:41
Востаннє редагувалось Natt в Сер 16 жов, 2019 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
можно уточнить адрес этой условной квартиры?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:42
та какую нафиг главархитектуру??
вы шо, не понимаете?
по количеству первых лиц страны, борющихся с этим балконом - это уже как расширенное заседание РНБО, только Президента не хватает.
И вот какая-то тетка ср.ет им всем на головы. Это показатель как государство может реагировать на внешние угрозы. Или вы реально думаете шо они в состоянии вражеские танки будут остановить в случае чего??
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:43
12% - это было бы уже очень ОК. Но как-то не складывается с расчетами
С ремонтом тоже, даже если эконом. Неправильный у меня калькулятор наверное
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:45
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:47
Берите Навигатор. Учитывая ремонт от застройщика, вы обложите с/у плиткой, докупите самую дешевую кухню с Эпика, кровать, диванчик, шкаф, стол и стулья - вобщем вложитесь в 40 куе, но это если не экономить вообще.
Сдастся этот Навигатор за 10000 грн/мес (если не дороже там однушки большие почти как двушки - по 48 метров). Итого будете иметь 400$ в месяц = 12% годовых.
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:51
investorkiev
Глянул этот Навигатор.
Че-то как-то не очень
Но все равно спасибо, с точки зрения пристроить деньги для получения текущей доходности вполне может быть.
Другое дело, что с точки зрения будущей ликвидности - могут быть проблемы.
|