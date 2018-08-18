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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:29
Трибека меня пугает.
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airmax78
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:35
freeze написав:
Вы знаете через несколько лет интенсивность любви неминуемо снизится, поэтому это не будет создавать такую проблему.
Хотя с другой стороны увеличится интенсивность скандалов.
Скандалы слышно ничуть не хуже. Хотя я благодаря скандалу с соседями раззнакомилась. Как-то ночью отношения выясняли, уснуть невозможно, особенно когда с ее стороны уже доходило до ре-фа диез второй октавы. Психанула, пошла к ним, говорю, или милицию вызываю, или ты (ей) идешь со мной пить вино и плакаться в мою жилетку, а ты (ему) заберешь ее через час. Ну через час уже голубки мирно ворковали у меня на кухне. Теперь иногда собираемся поиграть на гитаре и попеть песни (в положенное время, если что), и мне вкусняшки периодически приносят. Оказалось, у них тогда свадьба должна была быть через несколько недель, она в ту ночь хотела от него уйти. Женаты вот теперь кролики))))
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Natt
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:38
Natt меня тоже пугает.
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airmax78
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:41
airmax78 написав:
Natt меня тоже пугает.
Флай меня не боится))
Макс, кажется, Вы просто боитесь женщин
Востаннє редагувалось Natt
в Сер 16 жов, 2019 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Natt
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:41
sinus написав:
Наприклад, придбали ви в нобудові однокімнатну квартиру у 2016-17 році за 40000, зробили ремонт, обставили меблями та побутовою технікою і це все затягло ще 18 тис.Квартира вам обійшлася в 58 тис.доларів, зараз її риночна ціна 90 тис.доларів.А здається вона чистими за 550 доларів на місяць.
можно уточнить адрес этой условной квартиры?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:42
sequence написав: zzzzzz написав:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967343980312675&id=100011112463696
А тётя на майдане сегодня продолжает снимать крышу .
Сюр ))))
ниче вы не понимаете
будет все намного красивши, чем раньше, с модным белым балкончиком, на котором можно попивать кофе, поглядывая и поплевывая на Главкиевархитектуру
прямо напротив.
та какую нафиг главархитектуру??
вы шо, не понимаете?
по количеству первых лиц страны, борющихся с этим балконом - это уже как расширенное заседание РНБО, только Президента не хватает.
И вот какая-то тетка ср.ет им всем на головы. Это показатель как государство может реагировать на внешние угрозы. Или вы реально думаете шо они в состоянии вражеские танки будут остановить в случае чего??
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investorkiev
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:43
investorkiev написав: Dimar написав:sinus
Считать надо от суммы вложений, естественно.
Вот и получается, что на сейчас: квартира + ремонт - в лучшем случае получается 7-8% годовых.
ЗЫ. Ремонт с мебелью и техникой за 18 тыс.? Даже если совсем эконом - как-то уж очень мало.
ИМХО нужно ориентироваться на минимум 12% годовых, ну или на перепродажу.
18 тыс - более чем нормально даже не для эконома
12% - это было бы уже очень ОК. Но как-то не складывается с расчетами
С ремонтом тоже, даже если эконом. Неправильный у меня калькулятор наверное
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Dimar
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:45
Natt написав: airmax78 написав:
Natt меня тоже пугает.
Флай меня не боится))
Макс, кажется, Вы просто боитесь женщин
Флай и цоколей не боится)))
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antey1969
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:47
Dimar написав: investorkiev написав: Dimar написав:sinus
Считать надо от суммы вложений, естественно.
Вот и получается, что на сейчас: квартира + ремонт - в лучшем случае получается 7-8% годовых.
ЗЫ. Ремонт с мебелью и техникой за 18 тыс.? Даже если совсем эконом - как-то уж очень мало.
ИМХО нужно ориентироваться на минимум 12% годовых, ну или на перепродажу.
18 тыс - более чем нормально даже не для эконома
12% - это было бы уже очень ОК. Но как-то не складывается с расчетами
С ремонтом тоже, даже если эконом. Неправильный у меня калькулятор наверное
Берите Навигатор. Учитывая ремонт от застройщика, вы обложите с/у плиткой, докупите самую дешевую кухню с Эпика, кровать, диванчик, шкаф, стол и стулья - вобщем вложитесь в 40 куе, но это если не экономить вообще.
Сдастся этот Навигатор за 10000 грн/мес (если не дороже там однушки большие почти как двушки - по 48 метров). Итого будете иметь 400$ в месяц = 12% годовых.
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investorkiev
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