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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:52
sinus написав: Dimar написав:sinus
Считать надо от суммы вложений, естественно.
Вот и получается, что на сейчас: квартира + ремонт - в лучшем случае получается 7-8% годовых.
ЗЫ. Ремонт с мебелью и техникой за 18 тыс.? Даже если совсем эконом - как-то уж очень мало.
Дійсно, рахувати треба від суми вкладених грошей, але якщо ті гроші, що були вкладені ніколи не повернуться при продажі, ні через 5, ані через 10 років?
То тоді як будете рахувати ?
Справді ж рахувати скільки ви заробите на квартирі, якщо це робити правильно, треба так:
((Сумма грошей на час продажу інвестиціїї+ гроші за аренду) - (сумма грошей на придбання нерухомості +амортизація квартири )) / кількість років володіння, от тоді ви і отримаєте скільки ви дійсно заробили або втратили.
Уже не раз обсуждали. Считать рентабельность нужно от текущей стоимости, потому что рентабельность это мера сравнения эффективности инвестиций.
Купили в 16 однушку в Эврике за 26, прождали 2 года, повезло, стройку не остановили, сделали ремонт и меблировали за 4 тыс и сдаете за 400 долларов. Якобы 16% годовых. Я говорю "я тоже хочу, где очередь занимать?" Вы отвечаете "все, поезд ушел, покупайте за 60 и сдавайте". Я покупаю и у меня рентабельность 8%, а у вас 16%. В чем смысл тогда этих цифр?
Представьте, что после сдачи продали сами себе, зафиксировали прибыль как перекуп, и потом пошли считать от этой цены рентабельность как арендодатель.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:57
investorkiev написав: sequence написав: zzzzzz написав:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967343980312675&id=100011112463696
А тётя на майдане сегодня продолжает снимать крышу .
Сюр ))))
ниче вы не понимаете
будет все намного красивши, чем раньше, с модным белым балкончиком, на котором можно попивать кофе, поглядывая и поплевывая на Главкиевархитектуру
прямо напротив.
та какую нафиг главархитектуру??
вы шо, не понимаете?
по количеству первых лиц страны, борющихся с этим балконом - это уже как расширенное заседание РНБО, только Президента не хватает.
И вот какая-то тетка ср.ет им всем на головы. Это показатель как государство может реагировать на внешние угрозы. Или вы реально думаете шо они в состоянии вражеские танки будут остановить в случае чего??
Это тест на зрелость новому правительству. Если справятся с теткой, надстраивающей чердак, значит, справятся и со всем остальным.
Востаннє редагувалось artlife
в Сер 16 жов, 2019 15:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:58
Dimar написав:investorkiev
Глянул этот Навигатор.
Че-то как-то не очень
Но все равно спасибо, с точки зрения пристроить деньги для получения текущей доходности вполне может быть.
Другое дело, что с точки зрения будущей ликвидности - могут быть проблемы.
не будет у вас проблем с ликвидностью. вижу что вы вообще не в рынке. первая инвестиция?
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investorkiev
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:02
Serg-ik, скандалили ребята вообще-то, а Вы что подумали?
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Natt
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:03
artlife написав: investorkiev написав:
та какую нафиг главархитектуру??
вы шо, не понимаете?
по количеству первых лиц страны, борющихся с этим балконом - это уже как расширенное заседание РНБО, только Президента не хватает.
И вот какая-то тетка ср.ет им всем на головы. Это показатель как государство может реагировать на внешние угрозы. Или вы реально думаете шо они в состоянии вражеские танки будут остановить в случае чего??
Это тест на зрелость новому правительству. Справятся с этим, значит и остальные задачи по плечу.
тоесть вы ставите в один ряд по сложности такие задачи как:
- рост ВВП на 40%
- борьба с депопуляцией
- победа в войне
- языковая проблема
- вырубка Карпат и янтарные республики
- безумная контрабанда на таможне
- пирамида ОВГЗ
- давление олигархов на всех и на вся
- что делать с ДЛНР
- ужасающая безработица и зубожиння провинции
- Путин- тетка, решившая надстроить на Майдане +100 кв.м.
интересная мысль.
Востаннє редагувалось investorkiev
в Сер 16 жов, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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investorkiev
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:04
investorkiev написав:
по количеству первых лиц страны, борющихся с этим балконом - это уже как расширенное заседание РНБО, только Президента не хватает.
и это не просто так. Она же там прослушку хочет установить и корректировку огня оттуда будет делать.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:05
Natt я понял, что скандалили.
Я прикинул что будете делать, если у них ночь бурная будет...и чем это закончится
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:07
Serg-ik
, разнимать не пойду
Но вообще жалею, что тут шумку не сделала. Думала, раз кирпич, то должно быть норм. Но таки сейчас наверное одномандатно из чего строят - все равно получается фигово.
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Natt
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:22
hume написав:
То есть низкоэтажная Республика устарела на момент старта продаж
Республика устарела планировками и теми самыми замкнутыми колодцами. Поэтому продолжение Республики будет уже прямоугольниками. Я видел рендер, увы, пока показать не могу, но там уже будет ближе к файне.
Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет.
Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть куда двигаться дальше.
Но в какой-то момент они достигнут момента когда новый дом не будет принципиально лучше прошлого и уже не будет смысла рыпаться.
hume написав:
Низкоэтажная однородная застройка с дворами колодцами, которую проповедует Кан, Сага (Рыбальский) со всевозможными вариантами фасадов. И высотки в центре. Развиваться дальше некуда. До эталона, к сожалению, не дотягивает 90% застройщиков. С бетонными террористами, типа дбк4, аркада, и прочими любителями панельных стен справиться невозможно, тк городская архитектура не понимает своих прямых функций помимо зарабатывания денег
Тут и да и нет, сколько новых проектов эти деятели стартовали? Тут даже вечно стабильный КМБ буксует со своими проектами.
Сейчас Вавриш дорвется до городской власти, думаете он даст так легко им работать и дальше или пользуясь новыми ДБНами начнет продвигать Сагу и компанию?
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:24
Natt написав:Serg-ik
Но таки сейчас наверное одномандатно
из чего строят - все равно получается фигово.
Гм.
Слышал выражение "монопенисуально" от мальчиков.
Логично что у девочек по другому.
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