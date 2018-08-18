Додано: Сер 16 жов, 2019 15:05

Natt я понял, что скандалили.

Я прикинул что будете делать, если у них ночь бурная будет...и чем это закончится

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s