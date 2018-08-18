Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет. Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть куда двигаться дальше.
Блин а что мне делать, если мне пох на окна от пола до пола а нравятся дома как на фото Понаеха ? Травка с розами у дома, гараж на две машины, четыре спальных и три санузла , бэкярд с батутом для детей и барбекю ? А модные МОП-ы и навесные фасады ни разу не эрегируют ? Бросать все и валить в Техас ? Других вариантов жить по-человечески нету ? Добираться по два часа из полей Борщаговок как-то не очень хочется...
es77 написав:Блин а что мне делать, если мне пох на окна от пола до пола а нравятся дома как на фото Понаеха ? Травка с розами у дома, гараж на две машины, четыре спальных и три санузла , бэкярд с батутом для детей и барбекю ? А модные МОП-ы и навесные фасады ни разу не эрегируют ? Бросать все и валить в Техас ? Других вариантов жить по-человечески нету ? Добираться по два часа из полей Борщаговок как-то не очень хочется...
А тётя на майдане сегодня продолжает снимать крышу . Сюр ))))
ниче вы не понимаете будет все намного красивши, чем раньше, с модным белым балкончиком, на котором можно попивать кофе, поглядывая и поплевывая на Главкиевархитектуру прямо напротив.
та какую нафиг главархитектуру??
вы шо, не понимаете? по количеству первых лиц страны, борющихся с этим балконом - это уже как расширенное заседание РНБО, только Президента не хватает.
И вот какая-то тетка ср.ет им всем на головы. Это показатель как государство может реагировать на внешние угрозы. Или вы реально думаете шо они в состоянии вражеские танки будут остановить в случае чего??
Справедливости ради, в раннем совке за 3 колоска с колхозного поля в Сибирь ссылали, но "вражеские танки остановить" - как-то тоже не очень получилось.
Santehnik написав:Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет. Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть куда двигаться дальше.
Блин а что мне делать, если мне пох на окна от пола до пола а нравятся дома как на фото Понаеха ? Травка с розами у дома, гараж на две машины, четыре спальных и три санузла , бэкярд с батутом для детей и барбекю ? А модные МОП-ы и навесные фасады ни разу не эрегируют ? Бросать все и валить в Техас ? Других вариантов жить по-человечески нету ? Добираться по два часа из полей Борщаговок как-то не очень хочется...
Вот для вас спецом построили: И соседка симпатичная уже есть.