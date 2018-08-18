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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2044204520462047>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:32

  Santehnik написав:Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет.
Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть куда двигаться дальше.

Блин а что мне делать, если мне пох на окна от пола до пола а нравятся дома как на фото Понаеха ? Травка с розами у дома, гараж на две машины, четыре спальных и три санузла , бэкярд с батутом для детей и барбекю ?
А модные МОП-ы и навесные фасады ни разу не эрегируют ?
Бросать все и валить в Техас ? Других вариантов жить по-человечески нету ?
Добираться по два часа из полей Борщаговок как-то не очень хочется...
es77
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:34

  airmax78 написав:Natt меня тоже пугает.

сколько хат в Одессе не покупай — это по прежнему Одесса!!!
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:36

  antey1969 написав:
  Natt написав:
  airmax78 написав:Natt меня тоже пугает.
Флай меня не боится))

Макс, кажется, Вы просто боитесь женщин :mrgreen:

Флай и цоколей не боится)))

я їх не боюсь, а купую...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  es77 написав:Блин а что мне делать, если мне пох на окна от пола до пола а нравятся дома как на фото Понаеха ? Травка с розами у дома, гараж на две машины, четыре спальных и три санузла , бэкярд с батутом для детей и барбекю ?
А модные МОП-ы и навесные фасады ни разу не эрегируют ?
Бросать все и валить в Техас ? Других вариантов жить по-человечески нету ?
Добираться по два часа из полей Борщаговок как-то не очень хочется...

https://cdn.nlk.agency/faynatown-master ... 7Qwl6t.pdf
Дерзай )
только гаража не будет.
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:40

  Natt написав:Serg-ik, разнимать не пойду :mrgreen:

Но вообще жалею, что тут шумку не сделала. Думала, раз кирпич, то должно быть норм. Но таки сейчас наверное одномандатно из чего строят - все равно получается фигово.

в цоколі чути тільки сусідів зверху, якщо діти бігають по стелі,
і воду в каналізації...буває ще в під"їзд заходить, і йде через МЗК, то чутно, але це пару раз на день
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:43

  investorkiev написав:
  sequence написав:
  zzzzzz написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=967343980312675&id=100011112463696

А тётя на майдане сегодня продолжает снимать крышу .
Сюр ))))

ниче вы не понимаете
будет все намного красивши, чем раньше, с модным белым балкончиком, на котором можно попивать кофе, поглядывая и поплевывая на Главкиевархитектуру прямо напротив.


та какую нафиг главархитектуру??

вы шо, не понимаете?
по количеству первых лиц страны, борющихся с этим балконом - это уже как расширенное заседание РНБО, только Президента не хватает.

И вот какая-то тетка ср.ет им всем на головы. Это показатель как государство может реагировать на внешние угрозы. Или вы реально думаете шо они в состоянии вражеские танки будут остановить в случае чего??

Справедливости ради, в раннем совке за 3 колоска с колхозного поля в Сибирь ссылали, но "вражеские танки остановить" - как-то тоже не очень получилось.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:46

  artlife написав:Это тест на зрелость новому правительству. Если справятся с теткой, надстраивающей чердак, значит, справятся и со всем остальным.

100%. Это им тест судьба послала. Они смешные - и тест смешной. Но тем не менее, последствия провала теста будут очень серьезными.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:49

  es77 написав:
  Santehnik написав:Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет.
Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть куда двигаться дальше.

Блин а что мне делать, если мне пох на окна от пола до пола а нравятся дома как на фото Понаеха ? Травка с розами у дома, гараж на две машины, четыре спальных и три санузла , бэкярд с батутом для детей и барбекю ?
А модные МОП-ы и навесные фасады ни разу не эрегируют ?
Бросать все и валить в Техас ? Других вариантов жить по-человечески нету ?
Добираться по два часа из полей Борщаговок как-то не очень хочется...

Вот для вас спецом построили:
И соседка симпатичная уже есть.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 15:50

  Natt написав:
  airmax78 написав:Natt меня тоже пугает.
Зато Флай меня не боится))

Макс, кажется, Вы просто боитесь женщин :mrgreen:

Боюсь сильных женщин. Это правда.
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:02

  kivin написав:если не охота париться, торговаться и тд
то вот:
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-2- ... 50eff18942

купили(без торга) и сразу получаете 8% в долл

бггг
это переделанная 1к
полноразмерные 2к там сдаются за 20кгрн, так что в данном случае про 8% это ваши фантазии :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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