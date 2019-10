Додано: Сер 16 жов, 2019 15:34

airmax78 написав: Natt меня тоже пугает. Natt меня тоже пугает.

сколько хат в Одессе не покупай — это по прежнему Одесса!!! сколько хат в Одессе не покупай — это по прежнему Одесса!!!

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/