Додано: Сер 16 жов, 2019 16:14

Santehnik написав: Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет.

Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть хочется... Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет.Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть хочется...

Окна от пола до пола и от стены до стены продвигаются застройщиками, чтоб поменьше кладки делать, + поменьше вес. Заплатил субчику и всё, перешёл на сразу на внутреннюю кладку. Помню совсем первое дуновение ветерка начиналось с отказом от перемычек над окнами, а потом погнали шуровать.Если посмотреть примеры жилого строительства из Европы, которое освещает Варламов, то Кан продвинулся дальше всех и вопрос не в окнах, фасадах и светящихся квадратах, а в этажности,благоустройстве, и делении всего пространства на личное (для жителей одного дома) и общественное. Речь не о центре естественно, всё таки в центре ещё можно оправдать высотки.А у нас там даже где позволяет пространство лупятся стены по 25 этажей. На примере Варшавский + эта стена маскируется симпатичным фасадом, делается моп (при этом экономится так, что моп один на две секции) и в путь дорогу.