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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2044204520462047

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:100%. Это им тест судьба послала. Они смешные - и тест смешной. Но тем не менее, последствия провала теста будут очень серьезными.

Ребята, подобного опыта нет у премьера. Но у Виталика, который по ночам сносил сотни киосков, такого опыта хоть отбавляй. Один звонок и неизвестные рабочие всё сносят. А потом уже она в судах и следствиях годами что -то пытается доказать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:14

  Santehnik написав:Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет.
Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть хочется...

Окна от пола до пола и от стены до стены продвигаются застройщиками, чтоб поменьше кладки делать, + поменьше вес. Заплатил субчику и всё, перешёл на сразу на внутреннюю кладку. Помню совсем первое дуновение ветерка начиналось с отказом от перемычек над окнами, а потом погнали шуровать.

Если посмотреть примеры жилого строительства из Европы, которое освещает Варламов, то Кан продвинулся дальше всех и вопрос не в окнах, фасадах и светящихся квадратах, а в этажности,благоустройстве, и делении всего пространства на личное (для жителей одного дома) и общественное. Речь не о центре естественно, всё таки в центре ещё можно оправдать высотки.

А у нас там даже где позволяет пространство лупятся стены по 25 этажей. На примере Варшавский + эта стена маскируется симпатичным фасадом, делается моп (при этом экономится так, что моп один на две секции) и в путь дорогу.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:20

  flyman написав:
  Natt написав:Serg-ik, разнимать не пойду :mrgreen:

Но вообще жалею, что тут шумку не сделала. Думала, раз кирпич, то должно быть норм. Но таки сейчас наверное одномандатно из чего строят - все равно получается фигово.

в цоколі чути тільки сусідів зверху, якщо діти бігають по стелі,
і воду в каналізації...буває ще в під"їзд заходить, і йде через МЗК, то чутно, але це пару раз на день


Так вот ты че злой то такой, аж на о в н о на всех ветках исходишь.

А все просто, тебе оно на мозг через МЗК пару раз на день давит. Прям, б е д а!
change_pm
 
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