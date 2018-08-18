Ребята, подобного опыта нет у премьера. Но у Виталика, который по ночам сносил сотни киосков, такого опыта хоть отбавляй. Один звонок и неизвестные рабочие всё сносят. А потом уже она в судах и следствиях годами что -то пытается доказать
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, подобного опыта нет у премьера. Но у Виталика, который по ночам сносил сотни киосков, такого опыта хоть отбавляй. Один звонок и неизвестные рабочие всё сносят. А потом уже она в судах и следствиях годами что -то пытается доказать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:14
Окна от пола до пола и от стены до стены продвигаются застройщиками, чтоб поменьше кладки делать, + поменьше вес. Заплатил субчику и всё, перешёл на сразу на внутреннюю кладку. Помню совсем первое дуновение ветерка начиналось с отказом от перемычек над окнами, а потом погнали шуровать.
Если посмотреть примеры жилого строительства из Европы, которое освещает Варламов, то Кан продвинулся дальше всех и вопрос не в окнах, фасадах и светящихся квадратах, а в этажности,благоустройстве, и делении всего пространства на личное (для жителей одного дома) и общественное. Речь не о центре естественно, всё таки в центре ещё можно оправдать высотки.
А у нас там даже где позволяет пространство лупятся стены по 25 этажей. На примере Варшавский + эта стена маскируется симпатичным фасадом, делается моп (при этом экономится так, что моп один на две секции) и в путь дорогу.
Додано: Сер 16 жов, 2019 16:20
Так вот ты че злой то такой, аж на о в н о на всех ветках исходишь.
А все просто, тебе оно на мозг через МЗК пару раз на день давит. Прям, б е д а!
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