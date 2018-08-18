Додано: Сер 16 жов, 2019 16:33

hume написав: Santehnik написав: Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет.

Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть хочется... Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет.Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть хочется...

Окна от пола до пола и от стены до стены продвигаются застройщиками, чтоб поменьше кладки делать, + поменьше вес. Заплатил субчику и всё, перешёл на сразу на внутреннюю кладку. Помню совсем первое дуновение ветерка начиналось с отказом от перемычек над окнами, а потом погнали шуровать.



Если посмотреть примеры жилого строительства из Европы, которое освещает Варламов, то Кан продвинулся дальше всех и вопрос не в окнах, фасадах и светящихся квадратах, а в этажности,благоустройстве, и делении всего пространства на личное (для жителей одного дома) и общественное. Речь не о центре естественно, всё таки в центре ещё можно оправдать высотки.



А у нас там даже где позволяет пространство лупятся стены по 25 этажей. На примере Варшавский + эта стена маскируется симпатичным фасадом, делается моп (при этом экономится так, что моп один на две секции) и в путь дорогу. Окна от пола до пола и от стены до стены продвигаются застройщиками, чтоб поменьше кладки делать, + поменьше вес. Заплатил субчику и всё, перешёл на сразу на внутреннюю кладку. Помню совсем первое дуновение ветерка начиналось с отказом от перемычек над окнами, а потом погнали шуровать.Если посмотреть примеры жилого строительства из Европы, которое освещает Варламов, то Кан продвинулся дальше всех и вопрос не в окнах, фасадах и светящихся квадратах, а в этажности,благоустройстве, и делении всего пространства на личное (для жителей одного дома) и общественное. Речь не о центре естественно, всё таки в центре ещё можно оправдать высотки.А у нас там даже где позволяет пространство лупятся стены по 25 этажей. На примере Варшавский + эта стена маскируется симпатичным фасадом, делается моп (при этом экономится так, что моп один на две секции) и в путь дорогу.

Проблема в том, что фасадное остекление от пола до потолка, чтобы с ним можно было с горем по полам жить, должно быть оооочень хорошего качества. И оно стоит несопоставимо дороже кладки, утепления, керамогранита, а уж тем более мокрого фасад. У нас делают окна от пола до потолка - не вопрос. Вопрос как с ними потом жить? Был в квартирах в Ярославовом Граде. Окна во всю стену, от пола до потолка.... металлопластиковые. Даже не недорогой алюминий, как Геос ставит, а металлопластиковые. Сколько они простоят? Как быстро их поведет от их собственного веса и ветровой нагрузки? Очень скоро увидим.Поэтому в наших реалиях: от пола до потолка можно покупать только в элитке и, желательно, уже после сдачи - когда это "от пола до потолка" можно будет пощупать. В экономе, комфорте или недорогом бизнесе такое покупать нельзя - рано или поздно будут проблемы.