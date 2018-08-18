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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2045204620472048>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:100%. Это им тест судьба послала. Они смешные - и тест смешной. Но тем не менее, последствия провала теста будут очень серьезными.

Ребята, подобного опыта нет у премьера. Но у Виталика, который по ночам сносил сотни киосков, такого опыта хоть отбавляй. Один звонок и неизвестные рабочие всё сносят. А потом уже она в судах и следствиях годами что -то пытается доказать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:14

  Santehnik написав:Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет.
Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть хочется...

Окна от пола до пола и от стены до стены продвигаются застройщиками, чтоб поменьше кладки делать, + поменьше вес. Заплатил субчику и всё, перешёл на сразу на внутреннюю кладку. Помню совсем первое дуновение ветерка начиналось с отказом от перемычек над окнами, а потом погнали шуровать.

Если посмотреть примеры жилого строительства из Европы, которое освещает Варламов, то Кан продвинулся дальше всех и вопрос не в окнах, фасадах и светящихся квадратах, а в этажности,благоустройстве, и делении всего пространства на личное (для жителей одного дома) и общественное. Речь не о центре естественно, всё таки в центре ещё можно оправдать высотки.

А у нас там даже где позволяет пространство лупятся стены по 25 этажей. На примере Варшавский + эта стена маскируется симпатичным фасадом, делается моп (при этом экономится так, что моп один на две секции) и в путь дорогу.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:33

  hume написав:
  Santehnik написав:Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет.
Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть хочется...

Окна от пола до пола и от стены до стены продвигаются застройщиками, чтоб поменьше кладки делать, + поменьше вес. Заплатил субчику и всё, перешёл на сразу на внутреннюю кладку. Помню совсем первое дуновение ветерка начиналось с отказом от перемычек над окнами, а потом погнали шуровать.

Если посмотреть примеры жилого строительства из Европы, которое освещает Варламов, то Кан продвинулся дальше всех и вопрос не в окнах, фасадах и светящихся квадратах, а в этажности,благоустройстве, и делении всего пространства на личное (для жителей одного дома) и общественное. Речь не о центре естественно, всё таки в центре ещё можно оправдать высотки.

А у нас там даже где позволяет пространство лупятся стены по 25 этажей. На примере Варшавский + эта стена маскируется симпатичным фасадом, делается моп (при этом экономится так, что моп один на две секции) и в путь дорогу.

Проблема в том, что фасадное остекление от пола до потолка, чтобы с ним можно было с горем по полам жить, должно быть оооочень хорошего качества. И оно стоит несопоставимо дороже кладки, утепления, керамогранита, а уж тем более мокрого фасад. У нас делают окна от пола до потолка - не вопрос. Вопрос как с ними потом жить? Был в квартирах в Ярославовом Граде. Окна во всю стену, от пола до потолка.... металлопластиковые. Даже не недорогой алюминий, как Геос ставит, а металлопластиковые. Сколько они простоят? Как быстро их поведет от их собственного веса и ветровой нагрузки? Очень скоро увидим.
Поэтому в наших реалиях: от пола до потолка можно покупать только в элитке и, желательно, уже после сдачи - когда это "от пола до потолка" можно будет пощупать. В экономе, комфорте или недорогом бизнесе такое покупать нельзя - рано или поздно будут проблемы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:34

  flyman написав:
  Natt написав:Serg-ik, разнимать не пойду :mrgreen:

Но вообще жалею, что тут шумку не сделала. Думала, раз кирпич, то должно быть норм. Но таки сейчас наверное одномандатно из чего строят - все равно получается фигово.

в цоколі чути тільки сусідів зверху, якщо діти бігають по стелі,
і воду в каналізації...буває ще в під"їзд заходить, і йде через МЗК, то чутно, але це пару раз на день

Флай, ну с такой рекламой ты меня в цоколь не заманишь. А учитывая интерьер и меблировку... Что-то в этой сказочке не так.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:42

  es77 написав:
  Santehnik написав:Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет.
Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть куда двигаться дальше.

Блин а что мне делать, если мне пох на окна от пола до пола а нравятся дома как на фото Понаеха ? Травка с розами у дома, гараж на две машины, четыре спальных и три санузла , бэкярд с батутом для детей и барбекю ?
А модные МОП-ы и навесные фасады ни разу не эрегируют ?
Бросать все и валить в Техас ? Других вариантов жить по-человечески нету ?
Добираться по два часа из полей Борщаговок как-то не очень хочется...

так в чем проблема?
купите землю в Киеве и постройте дом какой захотите
или ныть на форуме как серж-ИК проще...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:ныть на форуме как серж-ИК проще...

то ли дело коренные в хрущах: сидят себе в бабушкином наследстве, ни на что не претендуют и не ноют. молодцы
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 16:59

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:ныть на форуме как серж-ИК проще...

то ли дело коренные в хрущах: сидят себе в бабушкином наследстве, ни на что не претендуют и не ноют. молодцы

как вариант сдают таким нытикам как вы :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:05

  investorkiev написав:если вы имеете в виду ВОВ - то 7 млн воевавших Украинцев с вами не согласились бы - бывало что 1 город гитлеровци брали дольше и тяжелее чем в Европе целую страну. Сколько там дней сопротивлялась Франция?

Но к счастью для таких манкуртов как вы - почти все из этих 7 млн героев-защитников уже умерли от старости.
Так что продолжайте винить в сегодняхних проблемах совок столетней давности, ага

При взятии Киева Германия и союзники потеряли убитыми около 26 000 человек, СССР - около 700 000 человек.
https://www.youtube.com/watch?v=-QjFHFXgCvM
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:10

  UA написав:
  investorkiev написав:если вы имеете в виду ВОВ - то 7 млн воевавших Украинцев с вами не согласились бы - бывало что 1 город гитлеровци брали дольше и тяжелее чем в Европе целую страну. Сколько там дней сопротивлялась Франция?

Но к счастью для таких манкуртов как вы - почти все из этих 7 млн героев-защитников уже умерли от старости.
Так что продолжайте винить в сегодняхних проблемах совок столетней давности, ага

При взятии Киева Германия и союзники потеряли убитыми около 26 000 человек, СССР - около 700 000 человек.
https://www.youtube.com/watch?v=-QjFHFXgCvM


https://warspot.ru/1230-10-faktov-ob-okkupatsii-kieva
До начала войны население Киева составляло приблизительно 846 тысяч человек. Около 200 тысяч киевлян были мобилизованы в армию и ушли на фронт – подавляющее их большинство погибло. Еще 325–350 тысяч человек эвакуировались вместе с предприятиями и организациями столицы. Только через Киевский транспортный узел было эвакуировано 197 предприятий города, 32 высших и средних специальных учебных заведения, а также НИИ.

смотри и дальше городских сумашедших у Гордона. верить Гордону - себя не уважать. Помнишь как он за Смешко топил?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:та какую нафиг главархитектуру??

вы шо, не понимаете?
по количеству первых лиц страны, борющихся с этим балконом - это уже как расширенное заседание РНБО, только Президента не хватает.

И вот какая-то тетка ср.ет им всем на головы. Это показатель как государство может реагировать на внешние угрозы. Или вы реально думаете шо они в состоянии вражеские танки будут остановить в случае чего??

Справедливости ради, в раннем совке за 3 колоска с колхозного поля в Сибирь ссылали, но "вражеские танки остановить" - как-то тоже не очень получилось.
если вы имеете в виду ВОВ - то 7 млн воевавших Украинцев с вами не согласились бы - бывало что 1 город гитлеровци брали дольше и тяжелее чем в Европе целую страну. Сколько там дней сопротивлялась Франция?

Но к счастью для таких манкуртов как вы - почти все из этих 7 млн героев-защитников уже умерли от старости.
Так что продолжайте винить в сегодняхних проблемах совок столетней давности, ага

Наташа, у тебе вавка від совка в голові. Не думаю, що 250 тисяч людей по добрій волі загинули за 2 тижні , під час штурму Дніпра в районі Букрина під час взяття Київа.



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