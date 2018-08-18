Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:100%. Это им тест судьба послала. Они смешные - и тест смешной. Но тем не менее, последствия провала теста будут очень серьезными.
Ребята, подобного опыта нет у премьера. Но у Виталика, который по ночам сносил сотни киосков, такого опыта хоть отбавляй. Один звонок и неизвестные рабочие всё сносят. А потом уже она в судах и следствиях годами что -то пытается доказать
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Santehnik написав:Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет. Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть хочется...
Окна от пола до пола и от стены до стены продвигаются застройщиками, чтоб поменьше кладки делать, + поменьше вес. Заплатил субчику и всё, перешёл на сразу на внутреннюю кладку. Помню совсем первое дуновение ветерка начиналось с отказом от перемычек над окнами, а потом погнали шуровать.
Если посмотреть примеры жилого строительства из Европы, которое освещает Варламов, то Кан продвинулся дальше всех и вопрос не в окнах, фасадах и светящихся квадратах, а в этажности,благоустройстве, и делении всего пространства на личное (для жителей одного дома) и общественное. Речь не о центре естественно, всё таки в центре ещё можно оправдать высотки.
А у нас там даже где позволяет пространство лупятся стены по 25 этажей. На примере Варшавский + эта стена маскируется симпатичным фасадом, делается моп (при этом экономится так, что моп один на две секции) и в путь дорогу.
Santehnik написав:Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет. Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть хочется...
Окна от пола до пола и от стены до стены продвигаются застройщиками, чтоб поменьше кладки делать, + поменьше вес. Заплатил субчику и всё, перешёл на сразу на внутреннюю кладку. Помню совсем первое дуновение ветерка начиналось с отказом от перемычек над окнами, а потом погнали шуровать.
Если посмотреть примеры жилого строительства из Европы, которое освещает Варламов, то Кан продвинулся дальше всех и вопрос не в окнах, фасадах и светящихся квадратах, а в этажности,благоустройстве, и делении всего пространства на личное (для жителей одного дома) и общественное. Речь не о центре естественно, всё таки в центре ещё можно оправдать высотки.
А у нас там даже где позволяет пространство лупятся стены по 25 этажей. На примере Варшавский + эта стена маскируется симпатичным фасадом, делается моп (при этом экономится так, что моп один на две секции) и в путь дорогу.
Проблема в том, что фасадное остекление от пола до потолка, чтобы с ним можно было с горем по полам жить, должно быть оооочень хорошего качества. И оно стоит несопоставимо дороже кладки, утепления, керамогранита, а уж тем более мокрого фасад. У нас делают окна от пола до потолка - не вопрос. Вопрос как с ними потом жить? Был в квартирах в Ярославовом Граде. Окна во всю стену, от пола до потолка.... металлопластиковые. Даже не недорогой алюминий, как Геос ставит, а металлопластиковые. Сколько они простоят? Как быстро их поведет от их собственного веса и ветровой нагрузки? Очень скоро увидим. Поэтому в наших реалиях: от пола до потолка можно покупать только в элитке и, желательно, уже после сдачи - когда это "от пола до потолка" можно будет пощупать. В экономе, комфорте или недорогом бизнесе такое покупать нельзя - рано или поздно будут проблемы.
Santehnik написав:Второй вопрос чем республика устарела - окна, щас народ топит за окна от пола до потолка и от стены до стены, в первых домах респы этого нет. Да, такие окна не везде можно приткнуть, но есть места где можно. Вторая республика будет именно с такими окнами. Тоесть даже сейчас КАНу и Архиматике есть куда двигаться дальше.
Блин а что мне делать, если мне пох на окна от пола до пола а нравятся дома как на фото Понаеха ? Травка с розами у дома, гараж на две машины, четыре спальных и три санузла , бэкярд с батутом для детей и барбекю ? А модные МОП-ы и навесные фасады ни разу не эрегируют ? Бросать все и валить в Техас ? Других вариантов жить по-человечески нету ? Добираться по два часа из полей Борщаговок как-то не очень хочется...
так в чем проблема? купите землю в Киеве и постройте дом какой захотите или ныть на форуме как серж-ИК проще...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
investorkiev написав:если вы имеете в виду ВОВ - то 7 млн воевавших Украинцев с вами не согласились бы - бывало что 1 город гитлеровци брали дольше и тяжелее чем в Европе целую страну. Сколько там дней сопротивлялась Франция?
Но к счастью для таких манкуртов как вы - почти все из этих 7 млн героев-защитников уже умерли от старости. Так что продолжайте винить в сегодняхних проблемах совок столетней давности, ага
investorkiev написав:если вы имеете в виду ВОВ - то 7 млн воевавших Украинцев с вами не согласились бы - бывало что 1 город гитлеровци брали дольше и тяжелее чем в Европе целую страну. Сколько там дней сопротивлялась Франция?
Но к счастью для таких манкуртов как вы - почти все из этих 7 млн героев-защитников уже умерли от старости. Так что продолжайте винить в сегодняхних проблемах совок столетней давности, ага
До начала войны население Киева составляло приблизительно 846 тысяч человек. Около 200 тысяч киевлян были мобилизованы в армию и ушли на фронт – подавляющее их большинство погибло. Еще 325–350 тысяч человек эвакуировались вместе с предприятиями и организациями столицы. Только через Киевский транспортный узел было эвакуировано 197 предприятий города, 32 высших и средних специальных учебных заведения, а также НИИ.
смотри и дальше городских сумашедших у Гордона. верить Гордону - себя не уважать. Помнишь как он за Смешко топил?
вы шо, не понимаете? по количеству первых лиц страны, борющихся с этим балконом - это уже как расширенное заседание РНБО, только Президента не хватает.
И вот какая-то тетка ср.ет им всем на головы. Это показатель как государство может реагировать на внешние угрозы. Или вы реально думаете шо они в состоянии вражеские танки будут остановить в случае чего??
Справедливости ради, в раннем совке за 3 колоска с колхозного поля в Сибирь ссылали, но "вражеские танки остановить" - как-то тоже не очень получилось.
если вы имеете в виду ВОВ - то 7 млн воевавших Украинцев с вами не согласились бы - бывало что 1 город гитлеровци брали дольше и тяжелее чем в Европе целую страну. Сколько там дней сопротивлялась Франция?
Но к счастью для таких манкуртов как вы - почти все из этих 7 млн героев-защитников уже умерли от старости. Так что продолжайте винить в сегодняхних проблемах совок столетней давности, ага
Наташа, у тебе вавка від совка в голові. Не думаю, що 250 тисяч людей по добрій волі загинули за 2 тижні , під час штурму Дніпра в районі Букрина під час взяття Київа.