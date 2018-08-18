Додано: Сер 16 жов, 2019 17:15

Прохожий

Напомню: я хрущ снимал всего полгода: Ленлорду показалось мало 700 баксов в августе 2008, зарядил 900. Это за "шоколадку" на Горького в скромнейшем состоянии, хотя и с полным комплектом не убитой техники.( святое ж дело-повысить перед новым учебным годом). Прикольно так получилось: 16 сентября съехал , а 15-го Леман бразерс упал. Но я и все мы тогда не знали последствий. Через 10 дней пополз курс., за ноябрь уже гривнами платил.



Свалил из хруща при первой же возможности, весной 2009.



А в хрущах по прежнему живут коренные.

Кста, коренные-такие аморфные. За восстановление водоснабжения борюсь только я, звоню на 1557, уточняю сколько заявок. Только моя.

Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?

https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s