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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2046204720482049>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:15

Прохожий
Напомню: я хрущ снимал всего полгода: Ленлорду показалось мало 700 баксов в августе 2008, зарядил 900. Это за "шоколадку" на Горького в скромнейшем состоянии, хотя и с полным комплектом не убитой техники.( святое ж дело-повысить перед новым учебным годом). Прикольно так получилось: 16 сентября съехал , а 15-го Леман бразерс упал. Но я и все мы тогда не знали последствий. Через 10 дней пополз курс., за ноябрь уже гривнами платил.

Свалил из хруща при первой же возможности, весной 2009.

А в хрущах по прежнему живут коренные.
Кста, коренные-такие аморфные. За восстановление водоснабжения борюсь только я, звоню на 1557, уточняю сколько заявок. Только моя.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:18

  airmax78 написав:В экономе, комфорте или недорогом бизнесе такое покупать нельзя - рано или поздно будут проблемы.


Не покупайте от пола до потолка, не бывает вечных тем, какого бы не было хорошего качества история, через 10 лет максимум начнет течь, банально резинки пересыхают, надо альпинистов вызывать поменять, и это самый простой случай проблемы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:23

  airmax78 написав:
  artlife написав:Это тест на зрелость новому правительству. Если справятся с теткой, надстраивающей чердак, значит, справятся и со всем остальным.

100%. Это им тест судьба послала. Они смешные - и тест смешной. Но тем не менее, последствия провала теста будут очень серьезными.


Гончарук уже тест провалил, когда вписывался в команду Зеленского был доктором наук и доцентом, сейчас оказался липовым доктором и липовым доцентом, уже в википедии поправили. Объясняют, что недруги приписали достижения с целью опорочить, угу.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:29

  airmax78 написав:Проблема в том, что фасадное остекление от пола до потолка, чтобы с ним можно было с горем по полам жить, должно быть оооочень хорошего качества. И оно стоит несопоставимо дороже кладки, утепления, керамогранита, а уж тем более мокрого фасад. У нас делают окна от пола до потолка - не вопрос. Вопрос как с ними потом жить? Был в квартирах в Ярославовом Граде. Окна во всю стену, от пола до потолка.... металлопластиковые. Даже не недорогой алюминий, как Геос ставит, а металлопластиковые. Сколько они простоят? Как быстро их поведет от их собственного веса и ветровой нагрузки? Очень скоро увидим.
Поэтому в наших реалиях: от пола до потолка можно покупать только в элитке и, желательно, уже после сдачи - когда это "от пола до потолка" можно будет пощупать. В экономе, комфорте или недорогом бизнесе такое покупать нельзя - рано или поздно будут проблемы.

Вы, как обычно, цепляетесь за модность. Но в том же металопласт проще довести до ума. Как минимум проще поменять фурнитуру и стёкла с энергосб напылением (вроде чем то типа ионов србра). Вы же вцепились за алюм направляющие, которые ставят обычно в офисн назначении помещений. Поменять же дешёвые энергосберегающие стёкла в алюм напрявляющих не представляется возможным из за их крепления с внешней стороны. Во всех файна таунах используется ранорамн металопласт, правда благородного темного цвета.

Экономия, только экономия
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:30

  freeze написав:
  airmax78 написав:В экономе, комфорте или недорогом бизнесе такое покупать нельзя - рано или поздно будут проблемы.


Не покупайте от пола до потолка, не бывает вечных тем, какого бы не было хорошего качества история, через 10 лет максимум начнет течь, банально резинки пересыхают, надо альпинистов вызывать поменять, и это самый простой случай проблемы.


Кто-то должен обеспечивать рабочие места для альпинистов и шахтеров ( попробуй отопи такую квартиру )
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:37

  Serg-ik написав:Прохожий
Напомню: я хрущ снимал всего полгода: Ленлорду показалось мало 700 баксов в августе 2008, зарядил 900. Это за "шоколадку" на Горького в скромнейшем состоянии, хотя и с полным комплектом не убитой техники.( святое ж дело-повысить перед новым учебным годом). Прикольно так получилось: 16 сентября съехал , а 15-го Леман бразерс упал. Но я и все мы тогда не знали последствий. Через 10 дней пополз курс., за ноябрь уже гривнами платил.

Свалил из хруща при первой же возможности, весной 2009.

А в хрущах по прежнему живут коренные.
Кста, коренные-такие аморфные. За восстановление водоснабжения борюсь только я, звоню на 1557, уточняю сколько заявок. Только моя.

Кста, напомните сколько лет с 2мя детьми снимали гостинку на Гетьмана :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:44

Оказывется согласно информации КМДА еще вчера там уже шел демонтаж силами сотрудников благоустрия ))))))))))))
Новость от вчера )))


15 жовтня 2019 року, 14:54

"Разом із тим, комунальне підприємство «Київблагоустрій», за підтримки поліції, розпочало демонтаж незаконно зведених конструкцій."

https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_kl ... vnitstvom/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:50

  hume написав:
  airmax78 написав:Проблема в том, что фасадное остекление от пола до потолка, чтобы с ним можно было с горем по полам жить, должно быть оооочень хорошего качества. И оно стоит несопоставимо дороже кладки, утепления, керамогранита, а уж тем более мокрого фасад. У нас делают окна от пола до потолка - не вопрос. Вопрос как с ними потом жить? Был в квартирах в Ярославовом Граде. Окна во всю стену, от пола до потолка.... металлопластиковые. Даже не недорогой алюминий, как Геос ставит, а металлопластиковые. Сколько они простоят? Как быстро их поведет от их собственного веса и ветровой нагрузки? Очень скоро увидим.
Поэтому в наших реалиях: от пола до потолка можно покупать только в элитке и, желательно, уже после сдачи - когда это "от пола до потолка" можно будет пощупать. В экономе, комфорте или недорогом бизнесе такое покупать нельзя - рано или поздно будут проблемы.

Вы, как обычно, цепляетесь за модность. Но в том же металопласт проще довести до ума. Как минимум проще поменять фурнитуру и стёкла с энергосб напылением (вроде чем то типа ионов србра). Вы же вцепились за алюм направляющие, которые ставят обычно в офисн назначении помещений. Поменять же дешёвые энергосберегающие стёкла в алюм напрявляющих не представляется возможным из за их крепления с внешней стороны. Во всех файна таунах используется ранорамн металопласт, правда благородного темного цвета.

Экономия, только экономия

Тут же не в моде дело. Метллопластиковые конструкции просто не выдерживают нагрузок от таких гигантских стеклопакетов. Их неизбежно поведет, петли провиснут, рамы прогнутся. Одно дело, когда это просто окно в оконном проеме из кирпича (ну ок из пеноблока). И другое дело, когда у тебя крутит всю внешнюю стену. А менять его потом на что? Опять на металлопластик? Если на алюминий - то это может потянуть на 1/3 стоимости квартиры.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 17:51

  zzzzzz написав:Оказывется согласно информации КМДА еще вчера там уже шел демонтаж силами сотрудников благоустрия ))))))))))))
Новость от вчера )))


15 жовтня 2019 року, 14:54

"Разом із тим, комунальне підприємство «Київблагоустрій», за підтримки поліції, розпочало демонтаж незаконно зведених конструкцій."

https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_kl ... vnitstvom/

А что я вчера говорил про неизбежный позитив от этой истории при любом ее окончании?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве владелец пентхауза должен за отопление полмиллиона гривен https://tsn.ua/ru/groshi/v-kieve-vladel ... 27166.html
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