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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2046204720482049

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лендлорды посуточники
https://www.olx.ua/obyavlenie/posutochn ... a816ce3373
Это квартира под "стройкой" на Майдане.
Трайбека ты Алёна или Юлия?))
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:31

  UA написав:Лендлорды посуточники
https://www.olx.ua/obyavlenie/posutochn ... a816ce3373
Это квартира под "стройкой" на Майдане.
Трайбека ты Алёна или Юлия?))

А представьте, если эта тетка с Майдана там хостел строит. Кстати... Трибека что-то говорил про свои планы построить где-нибудь в Киеве в хорошем месте хостел... "Трибека меня пугает"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:33

  airmax78 написав:[
Тут же не в моде дело. Метллопластиковые конструкции просто не выдерживают нагрузок от таких гигантских стеклопакетов. Их неизбежно поведет, петли провиснут, рамы прогнутся. Одно дело, когда это просто окно в оконном проеме из кирпича (ну ок из пеноблока). И другое дело, когда у тебя крутит всю внешнюю стену. А менять его потом на что? Опять на металлопластик? Если на алюминий - то это может потянуть на 1/3 стоимости квартиры.

Как часто крутит металопластиковые двери на балкон, в котором стоит двухкамерное стекло 600×200? В условиях крайнего севера в металопласт ставится трёхкамерное стекло, всё дело в качестве фурнитуры.

Проем даже из алюм направляющих поделён на 2-3части по вертикали.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:45

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Тут же не в моде дело. Метллопластиковые конструкции просто не выдерживают нагрузок от таких гигантских стеклопакетов. Их неизбежно поведет, петли провиснут, рамы прогнутся. Одно дело, когда это просто окно в оконном проеме из кирпича (ну ок из пеноблока). И другое дело, когда у тебя крутит всю внешнюю стену. А менять его потом на что? Опять на металлопластик? Если на алюминий - то это может потянуть на 1/3 стоимости квартиры.

Как часто крутит металопластиковые двери на балкон, в котором стоит двухкамерное стекло 600×200? В условиях крайнего севера в металопласт ставится трёхкамерное стекло, всё дело в качестве фурнитуры.

Проем даже из алюм направляющих поделён на 2-3части по вертикали.

Ну не просто же так есть ограничения по размеру металлопластиковых окон. И в то же время алюминиевые системы - это же не продукт маркетинга.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:50

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Тут же не в моде дело. Метллопластиковые конструкции просто не выдерживают нагрузок от таких гигантских стеклопакетов. Их неизбежно поведет, петли провиснут, рамы прогнутся. Одно дело, когда это просто окно в оконном проеме из кирпича (ну ок из пеноблока). И другое дело, когда у тебя крутит всю внешнюю стену. А менять его потом на что? Опять на металлопластик? Если на алюминий - то это может потянуть на 1/3 стоимости квартиры.

Как часто крутит металопластиковые двери на балкон, в котором стоит двухкамерное стекло 600×200? В условиях крайнего севера в металопласт ставится трёхкамерное стекло, всё дело в качестве фурнитуры.

Проем даже из алюм направляющих поделён на 2-3части по вертикали.

дело в качестве ПРОФИЛЯ из которого делается рама, и фурнитуры тоже...
ну и еще должны быть разумные размеры открывающихся элементов...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:алюминиевые системы - это же не продукт маркетинга.

как раз как то так и есть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:05

  Natt написав:
  Первый написав:Если все печально и ОЧЕНЬ чешется, то договоритесь с соседями и замените стену на полнотелий кирпич.
Если соседи брали под аренду, то вряд ли получится. Да и шумку если буду делать, то и потолок тоже, и кухню-гостиную.

  hume написав:
  Natt написав:А чем газоблок хорош? Я вот думаю, делать ли шумку, тоже газоблок. Не очень хочется быть в курсе личной жизни соседей.

Он просто лёгкий, а это великолепно. Пилится ножовкой, дрэлька входит как в масло, если нет дрэльки, то дырку можно отвёрткой отколупывать.

Шумка, если для себя, обязательно. Придётся уменьшить комнату на 50-90 мм, при этом розетки перенести. Но зато будет тихо

Спасибо, тоже больше склоняюсь, чтобы делать, причем не только в комнате. А то живу сейчас как на кроличьей ферме - вокруг молодые парочки. Иногда складывается впечатление, что одни начинают, а остальные подхватывают :lol:

З.Ы. Кстати, самыми востребованными розетками в комнате оказались розетки в оконных откосах. Я туда влепила деревянный подоконник 58 см глубиной, поставила мини гладильную доску из Икеи (настольную), и фен там же. Очень удобно.

На таком и ипаться можно , очень импозантно , тоесть =заводяще. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:11

  airmax78 написав:Ну не просто же так есть ограничения по размеру металлопластиковых окон. И в то же время алюминиевые системы - это же не продукт маркетинга.

Максимум 6м2 м. б. металлопластиковые окно по нормам. Причина - температурные деформации. От статических изгибных и крутильных нагрузок спасают размер профиля в пластике, использование стоек, импосты и т. д.
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