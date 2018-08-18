Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:[ Тут же не в моде дело. Метллопластиковые конструкции просто не выдерживают нагрузок от таких гигантских стеклопакетов. Их неизбежно поведет, петли провиснут, рамы прогнутся. Одно дело, когда это просто окно в оконном проеме из кирпича (ну ок из пеноблока). И другое дело, когда у тебя крутит всю внешнюю стену. А менять его потом на что? Опять на металлопластик? Если на алюминий - то это может потянуть на 1/3 стоимости квартиры.
Как часто крутит металопластиковые двери на балкон, в котором стоит двухкамерное стекло 600×200? В условиях крайнего севера в металопласт ставится трёхкамерное стекло, всё дело в качестве фурнитуры.
Проем даже из алюм направляющих поделён на 2-3части по вертикали.
airmax78 написав:[ Тут же не в моде дело. Метллопластиковые конструкции просто не выдерживают нагрузок от таких гигантских стеклопакетов. Их неизбежно поведет, петли провиснут, рамы прогнутся. Одно дело, когда это просто окно в оконном проеме из кирпича (ну ок из пеноблока). И другое дело, когда у тебя крутит всю внешнюю стену. А менять его потом на что? Опять на металлопластик? Если на алюминий - то это может потянуть на 1/3 стоимости квартиры.
Как часто крутит металопластиковые двери на балкон, в котором стоит двухкамерное стекло 600×200? В условиях крайнего севера в металопласт ставится трёхкамерное стекло, всё дело в качестве фурнитуры.
Проем даже из алюм направляющих поделён на 2-3части по вертикали.
Ну не просто же так есть ограничения по размеру металлопластиковых окон. И в то же время алюминиевые системы - это же не продукт маркетинга.
airmax78 написав:[ Тут же не в моде дело. Метллопластиковые конструкции просто не выдерживают нагрузок от таких гигантских стеклопакетов. Их неизбежно поведет, петли провиснут, рамы прогнутся. Одно дело, когда это просто окно в оконном проеме из кирпича (ну ок из пеноблока). И другое дело, когда у тебя крутит всю внешнюю стену. А менять его потом на что? Опять на металлопластик? Если на алюминий - то это может потянуть на 1/3 стоимости квартиры.
Как часто крутит металопластиковые двери на балкон, в котором стоит двухкамерное стекло 600×200? В условиях крайнего севера в металопласт ставится трёхкамерное стекло, всё дело в качестве фурнитуры.
Проем даже из алюм направляющих поделён на 2-3части по вертикали.
дело в качестве ПРОФИЛЯ из которого делается рама, и фурнитуры тоже... ну и еще должны быть разумные размеры открывающихся элементов...
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Первый написав:Если все печально и ОЧЕНЬ чешется, то договоритесь с соседями и замените стену на полнотелий кирпич.
Если соседи брали под аренду, то вряд ли получится. Да и шумку если буду делать, то и потолок тоже, и кухню-гостиную.
hume написав:
Natt написав:А чем газоблок хорош? Я вот думаю, делать ли шумку, тоже газоблок. Не очень хочется быть в курсе личной жизни соседей.
Он просто лёгкий, а это великолепно. Пилится ножовкой, дрэлька входит как в масло, если нет дрэльки, то дырку можно отвёрткой отколупывать.
Шумка, если для себя, обязательно. Придётся уменьшить комнату на 50-90 мм, при этом розетки перенести. Но зато будет тихо
Спасибо, тоже больше склоняюсь, чтобы делать, причем не только в комнате. А то живу сейчас как на кроличьей ферме - вокруг молодые парочки. Иногда складывается впечатление, что одни начинают, а остальные подхватывают
З.Ы. Кстати, самыми востребованными розетками в комнате оказались розетки в оконных откосах. Я туда влепила деревянный подоконник 58 см глубиной, поставила мини гладильную доску из Икеи (настольную), и фен там же. Очень удобно.
На таком и ипаться можно , очень импозантно , тоесть =заводяще.
airmax78 написав:Ну не просто же так есть ограничения по размеру металлопластиковых окон. И в то же время алюминиевые системы - это же не продукт маркетинга.
Максимум 6м2 м. б. металлопластиковые окно по нормам. Причина - температурные деформации. От статических изгибных и крутильных нагрузок спасают размер профиля в пластике, использование стоек, импосты и т. д.