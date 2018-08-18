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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2047204820492050>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 254
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
32%
81
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
33
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
19
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 254
Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Лендлорды посуточники
https://www.olx.ua/obyavlenie/posutochn ... a816ce3373
Это квартира под "стройкой" на Майдане.
Трайбека ты Алёна или Юлия?))
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:31

  UA написав:Лендлорды посуточники
https://www.olx.ua/obyavlenie/posutochn ... a816ce3373
Это квартира под "стройкой" на Майдане.
Трайбека ты Алёна или Юлия?))

А представьте, если эта тетка с Майдана там хостел строит. Кстати... Трибека что-то говорил про свои планы построить где-нибудь в Киеве в хорошем месте хостел... "Трибека меня пугает"(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:33

  airmax78 написав:[
Тут же не в моде дело. Метллопластиковые конструкции просто не выдерживают нагрузок от таких гигантских стеклопакетов. Их неизбежно поведет, петли провиснут, рамы прогнутся. Одно дело, когда это просто окно в оконном проеме из кирпича (ну ок из пеноблока). И другое дело, когда у тебя крутит всю внешнюю стену. А менять его потом на что? Опять на металлопластик? Если на алюминий - то это может потянуть на 1/3 стоимости квартиры.

Как часто крутит металопластиковые двери на балкон, в котором стоит двухкамерное стекло 600×200? В условиях крайнего севера в металопласт ставится трёхкамерное стекло, всё дело в качестве фурнитуры.

Проем даже из алюм направляющих поделён на 2-3части по вертикали.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:45

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Тут же не в моде дело. Метллопластиковые конструкции просто не выдерживают нагрузок от таких гигантских стеклопакетов. Их неизбежно поведет, петли провиснут, рамы прогнутся. Одно дело, когда это просто окно в оконном проеме из кирпича (ну ок из пеноблока). И другое дело, когда у тебя крутит всю внешнюю стену. А менять его потом на что? Опять на металлопластик? Если на алюминий - то это может потянуть на 1/3 стоимости квартиры.

Как часто крутит металопластиковые двери на балкон, в котором стоит двухкамерное стекло 600×200? В условиях крайнего севера в металопласт ставится трёхкамерное стекло, всё дело в качестве фурнитуры.

Проем даже из алюм направляющих поделён на 2-3части по вертикали.

Ну не просто же так есть ограничения по размеру металлопластиковых окон. И в то же время алюминиевые системы - это же не продукт маркетинга.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:50

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Тут же не в моде дело. Метллопластиковые конструкции просто не выдерживают нагрузок от таких гигантских стеклопакетов. Их неизбежно поведет, петли провиснут, рамы прогнутся. Одно дело, когда это просто окно в оконном проеме из кирпича (ну ок из пеноблока). И другое дело, когда у тебя крутит всю внешнюю стену. А менять его потом на что? Опять на металлопластик? Если на алюминий - то это может потянуть на 1/3 стоимости квартиры.

Как часто крутит металопластиковые двери на балкон, в котором стоит двухкамерное стекло 600×200? В условиях крайнего севера в металопласт ставится трёхкамерное стекло, всё дело в качестве фурнитуры.

Проем даже из алюм направляющих поделён на 2-3части по вертикали.

дело в качестве ПРОФИЛЯ из которого делается рама, и фурнитуры тоже...
ну и еще должны быть разумные размеры открывающихся элементов...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 18:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:алюминиевые системы - это же не продукт маркетинга.

как раз как то так и есть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 19:11

  airmax78 написав:Ну не просто же так есть ограничения по размеру металлопластиковых окон. И в то же время алюминиевые системы - это же не продукт маркетинга.

Максимум 6м2 м. б. металлопластиковые окно по нормам. Причина - температурные деформации. От статических изгибных и крутильных нагрузок спасают размер профиля в пластике, использование стоек, импосты и т. д.
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:12

  kingkongovets написав:позавчера в 8 утра
лучше на большом экране, грузится долго
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 жов, 2019 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://nv.ua/biz/markets/u-ocean-plaza ... 48085.html

Закрылась сделка по продаже Оушен-плазы.

Говорят, купил некто Конговец...
investorkiev
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