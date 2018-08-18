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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 жов, 2019 20:43
investorkiev написав:
https://nv.ua/biz/markets/u-ocean-plaza-pomenyalis-sobstvenniki-kto-kupil-trc-novosti-ukrainy-50048085.html
Закрылась сделка по продаже Оушен-плазы.
Говорят, купил некто Конговец...
Василий Хмельницкий (образование сварщик если шо) - "Я Вас всех продам, куплю и снова продам, но уже дороже!"
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